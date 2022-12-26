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    СПАЛ — «Пиза». Прогноз, ставка (к. 3.13) на футбол, Серия В, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на СПАЛ — «Пиза»
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    Даниэле Де Росси
    СПАЛ сыграет на своем поле с «Пизой» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 17:00 мск. СПАЛ — «Пиза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2022 года
    СПАЛ
  • Феррара
    •  СПАЛ 17:00 Пиза Пиза
  • Италия. Серия B
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    СПАЛ

    Эта команда нынешний чемпионат проводит крайне неудачно. СПАЛ находится на 15 месте в турнирной таблице Серии В.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. Команда Даниэле Де Росси пропустила уже 22 мяча.

    В своем предыдущем поединке СПАЛ добыл 3 очка. На выезде команда минимально одолела «Парму».

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    СПАЛ крайне нестабилен. Впрочем, руководство клуба надеется на то, что Де Росси не просто сохранит команду в Серии В, а и создаст новый крепкий коллектив.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно же выбираться из низов таблицы, да и отрыв от опасной зоны минимальный.

    «Пиза»

    «Пиза» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за повышение в классе. Пизанцы находятся на 5 месте в таблице.

    Правда, команда слишком уж часто теряет очки. Из 18 матчей пизанцы в 8 сыграли вничью.

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    • В плане реализации «Пиза» смотрится вполне прилично. Игроки команды в 18 матчах забили 29 мячей.

    А вот в предыдущем поединке «Пиза» добыла уверенную викторию. Команда разгромила «Брешию» (3:0).

    В этой встрече «Пиза» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Да и вообще, пизанцы уже 2 года не проигрывали СПАЛу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пизы» предлагают — 2.64.

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    На викторию СПАЛа дают — 2.76, ничья оценена — в 3.13.

    Пизанцы смотрятся поживее, но и команда Де Росси вполне способна провести отдельный сильный поединок.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.29.

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    СПАЛ — «Пиза»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Паритета не избежать?!
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