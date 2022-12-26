СПАЛ сыграет на своем поле с «Пизой» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 17:00 мск. СПАЛ — «Пиза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СПАЛ

Эта команда нынешний чемпионат проводит крайне неудачно. СПАЛ находится на 15 месте в турнирной таблице Серии В.

Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. Команда Даниэле Де Росси пропустила уже 22 мяча.

В своем предыдущем поединке СПАЛ добыл 3 очка. На выезде команда минимально одолела «Парму».

Все прогнозы на футбол

СПАЛ крайне нестабилен. Впрочем, руководство клуба надеется на то, что Де Росси не просто сохранит команду в Серии В, а и создаст новый крепкий коллектив.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно же выбираться из низов таблицы, да и отрыв от опасной зоны минимальный.

«Пиза»

«Пиза» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за повышение в классе. Пизанцы находятся на 5 месте в таблице.

Правда, команда слишком уж часто теряет очки. Из 18 матчей пизанцы в 8 сыграли вничью.

В плане реализации «Пиза» смотрится вполне прилично. Игроки команды в 18 матчах забили 29 мячей.

А вот в предыдущем поединке «Пиза» добыла уверенную викторию. Команда разгромила «Брешию» (3:0).

В этой встрече «Пиза» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Да и вообще, пизанцы уже 2 года не проигрывали СПАЛу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пизы» предлагают — 2.64.

На викторию СПАЛа дают — 2.76, ничья оценена — в 3.13.

Пизанцы смотрятся поживее, но и команда Де Росси вполне способна провести отдельный сильный поединок .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.29.