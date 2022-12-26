СПАЛ
Эта команда нынешний чемпионат проводит крайне неудачно. СПАЛ находится на 15 месте в турнирной таблице Серии В.
Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. Команда Даниэле Де Росси пропустила уже 22 мяча.
В своем предыдущем поединке СПАЛ добыл 3 очка. На выезде команда минимально одолела «Парму».
СПАЛ крайне нестабилен. Впрочем, руководство клуба надеется на то, что Де Росси не просто сохранит команду в Серии В, а и создаст новый крепкий коллектив.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно же выбираться из низов таблицы, да и отрыв от опасной зоны минимальный.
«Пиза»
«Пиза» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за повышение в классе. Пизанцы находятся на 5 месте в таблице.
Правда, команда слишком уж часто теряет очки. Из 18 матчей пизанцы в 8 сыграли вничью.
В плане реализации «Пиза» смотрится вполне прилично. Игроки команды в 18 матчах забили 29 мячей.
А вот в предыдущем поединке «Пиза» добыла уверенную викторию. Команда разгромила «Брешию» (3:0).
В этой встрече «Пиза» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Да и вообще, пизанцы уже 2 года не проигрывали СПАЛу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пизы» предлагают — 2.64.
На викторию СПАЛа дают — 2.76, ничья оценена — в 3.13.
Пизанцы смотрятся поживее, но и
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.29.