26 декабря, «Бремелл Лейн» (Шеффилд) — «Шеффилд Юнайтед» примет «Ковентри Сити» в рамках матча 24 тура английского Чемпионшипа. Начало поединка в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Набрав за 23 тура 44 очка, «клинки» идут вторым в таблице, отставая всего на 3 пункта от лидера чемпионата. При этом по количеству побед команда не уступает (13), но имеет больше поражений (5).

«Шеффилд Юнайтед» выиграл три матча подряд в Чемпионшипе. Хозяева очень скромно сыграли с «Кардиффом» (1:0) и «Хаддерсфилдом» (1:0), а также обыграли «Уиган» (2:1).

8 ноября у подопечных Пола Хекингботтома было последнее поражение, в рамках которого они уступили «Ротерхэму» 0:1. Отметим, что «Шеффилд» мало пропускает в лиге и является самой надежной командой. По этому показателю ей уступает даже лидер «Бернли», который кстати был обыгран со счетом 5:2 в середине ноября.

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Травмированы Риан Брюстер, Рис Норрингтон-Дэвис, Джек О'Коннел и Джон Флэк.

«Ковентри Сити»

У гостей борьба за топ-6 в самом разгаре. Перед этим туром они отстают от 6-й позиции всего на один пункт. Можно не сомневаться, что фавориту будет навязана серьезная борьба. Тем более что «небесно-голубые» крайне мало пропускают (22) в этом сезоне.

В прошлом туре «Ковентри» выиграл у «Вест Бромвича». Обошлось одним голом. Туром ранее команда разбежалась результативной ничьей со «Соунси» (3:3), а еще раньше она проиграла «Редингу» 0:1.

Отметим, что на выезде «горожане» потеряли 7 очков за аналогичные 11 матчей, однако поражение от «Рединга» стало первым за последние 5 выездов. Оно прервало серию из трех побед.

У «Сити» травмированы Мэтт Годден, Кайл Макфазин и Марсель Хилсснер.

Прогноз и ставка

«Шеффилд» с большей долей вероятности должен выиграть матч. Букмекеры дают на его победу 1.70, а на победу «Ковентри» они выставили коэффициент 4.90.

«Клинки» упорно следуют за лидером и в случае победы они могут сравняться с ним по очкам. В последних матчах клуб мало пропускал, благодаря чему смог набрать 9 баллов за 3 встречи.

Считаем, что гостям будет очень сложно на «Бремелл Лейн». По традиции здесь они не выигрывают уже очень давно. Ставка на победу «Шеффилда».

Встретятся две команды, которые пропускают крайне мало . В таком случае можно поставить на тотал меньше 2.5 за 1.83.