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    Мало голов и без шансов для гостей?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ковентри Сити». Ставки (к. 1.70) и прогноз на Чемпионшип 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Ковентри Сити»
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    Билли Шарп
    26 декабря, «Бремелл Лейн» (Шеффилд) — «Шеффилд Юнайтед» примет «Ковентри Сити» в рамках матча 24 тура английского Чемпионшипа. Начало поединка в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Набрав за 23 тура 44 очка, «клинки» идут вторым в таблице, отставая всего на 3 пункта от лидера чемпионата. При этом по количеству побед команда не уступает (13), но имеет больше поражений (5).

    «Шеффилд Юнайтед» выиграл три матча подряд в Чемпионшипе. Хозяева очень скромно сыграли с «Кардиффом» (1:0) и «Хаддерсфилдом» (1:0), а также обыграли «Уиган» (2:1).

    8 ноября у подопечных Пола Хекингботтома было последнее поражение, в рамках которого они уступили «Ротерхэму» 0:1. Отметим, что «Шеффилд» мало пропускает в лиге и является самой надежной командой. По этому показателю ей уступает даже лидер «Бернли», который кстати был обыгран со счетом 5:2 в середине ноября.

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    Травмированы Риан Брюстер, Рис Норрингтон-Дэвис, Джек О'Коннел и Джон Флэк.

    «Ковентри Сити»

    У гостей борьба за топ-6 в самом разгаре. Перед этим туром они отстают от 6-й позиции всего на один пункт. Можно не сомневаться, что фавориту будет навязана серьезная борьба. Тем более что «небесно-голубые» крайне мало пропускают (22) в этом сезоне.

    В прошлом туре «Ковентри» выиграл у «Вест Бромвича». Обошлось одним голом. Туром ранее команда разбежалась результативной ничьей со «Соунси» (3:3), а еще раньше она проиграла «Редингу» 0:1.

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    • Отметим, что на выезде «горожане» потеряли 7 очков за аналогичные 11 матчей, однако поражение от «Рединга» стало первым за последние 5 выездов. Оно прервало серию из трех побед.

    У «Сити» травмированы Мэтт Годден, Кайл Макфазин и Марсель Хилсснер.

    Прогноз и ставка

    «Шеффилд» с большей долей вероятности должен выиграть матч. Букмекеры дают на его победу 1.70, а на победу «Ковентри» они выставили коэффициент 4.90.

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    «Клинки» упорно следуют за лидером и в случае победы они могут сравняться с ним по очкам. В последних матчах клуб мало пропускал, благодаря чему смог набрать 9 баллов за 3 встречи.

    Считаем, что гостям будет очень сложно на «Бремелл Лейн». По традиции здесь они не выигрывают уже очень давно. Ставка на победу «Шеффилда».

    Встретятся две команды, которые пропускают крайне мало. В таком случае можно поставить на тотал меньше 2.5 за 1.83.

    Также стоит учесть, что «Шеффилд» не пропускает в первом тайме уже 3 тура. Ставка на это принимается с котировкой 2.75.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Мало голов и без шансов для гостей?
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