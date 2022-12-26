«Бристоль Сити» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Бристоль Сити» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, на своем уровне. «Бристоль Сити» осел на скромной 18 строчке.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 23 матчах бристольцы пропустили уже 32 мяча.

В своем предыдущем матче «Бристоль Сити» не смог разжиться очками. Дома команда уступила «Сток Сити» (1:2).

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«Бристоль Сити» не выделяется стабильностью в игре и результатах. Команда скромно сражается за выживание, опережая зону вылета на 3 очка.

В этом матче хозяева наверняка не будут отсиживаться в обороне. Тем паче, последний очный поединок бристольцы выиграли.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в текущем сезоне смотрится блекло. За повышение в классе команда не сражается, и сейчас занимает лишь 16 место в таблице.

В предыдущем своем поединке «Вест Бромвич» потерпел обиднейшую неудачу. Команда на выезде минимально уступила «Ковентри».

Причем до того «дрозды» уверенно обыграли «Ротерхэм» (3:0). В общем, стабильностью результатов команда своих почитателей точно не балует.

А вот с результативностью команда испытывает проблемы. Что говорить, если в 23 матчах «дрозды» забили всего 29 раз?!

В этой встрече «Вест Бромвич» явно будет активно атаковать. Из пяти последних очных поединков команда трижды одолела бристольцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.40.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.36.

«Дрозды» максимально настроены подняться повыше в турнирной таблице , к тому же «Бристоль Сити» крайне нестабилен.

Наш прогноз — Победа «Вест Бромвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.