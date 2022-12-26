«Бари» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 22:30 мск. «Бари» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бари»

Эта команда борется за выход в Серию А. «Бари» сейчас занимает 3 место, отставая от идущей второй «Реджины» на 3 очка.

Правда, «Бари» чересчур зачастил с ничьими. Их у команды уже 9, и это в 18 сыгранных поединках!

В предыдущем поединке «Бари» был верен себе. На выезде команда поделила очки с «Реджиной» (0:0).

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«Бари» в последних матчах пропускает крайне редко. Последнее же поражение случилось еще в конце октября.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. И конкурента нужно обыграть, и попасть в дуэт лидеров очень хочется.

«Дженоа»

«Дженоа» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за возвращение в элиту. Текущее 4 место в таблице является в этом плане вполне показательным.

Генуэзцы весьма пристойно обороняются. «Дженоа» пропускает в свои ворота нечасто: 13 мячей в 18 встречах.

В плане реализации «Дженоа» действует менее успешно. Игроки команды в 18 матчах забили лишь 19 мячей.

В предыдущем своем поединке «Дженоа» добыла 3 зачетных пункта. Дома генуэзцы минимально переиграли «Фрозиноне».

В этой встрече «Дженоа» наверняка будет действовать в привычном для себя ключе. Гости уж точно постараются, как минимум, не уступить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.48.

На викторию «Бари» дают — 3.30, ничья оценена — в 2.85.

В лобовом поединке претендентов на повышение в классе верх возьмет тот, на чьей стороне опыт и надежные тылы .

Наш прогноз — Победа «Дженоа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.