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    Удачная гастроль «Дженоа»?!

    «Бари» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, Серия В, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бари» — «Дженоа»
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    Маноло Портанова
    «Бари» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 22:30 мск. «Бари» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2022 года
    Бари
  • Италия. Серия B
    •  Бари 22:30 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Бари»

    Эта команда борется за выход в Серию А. «Бари» сейчас занимает 3 место, отставая от идущей второй «Реджины» на 3 очка.

    Правда, «Бари» чересчур зачастил с ничьими. Их у команды уже 9, и это в 18 сыгранных поединках!

    В предыдущем поединке «Бари» был верен себе. На выезде команда поделила очки с «Реджиной» (0:0).

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    «Бари» в последних матчах пропускает крайне редко. Последнее же поражение случилось еще в конце октября.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. И конкурента нужно обыграть, и попасть в дуэт лидеров очень хочется.

    «Дженоа»

    «Дженоа» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за возвращение в элиту. Текущее 4 место в таблице является в этом плане вполне показательным.

    Генуэзцы весьма пристойно обороняются. «Дженоа» пропускает в свои ворота нечасто: 13 мячей в 18 встречах.

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    • В плане реализации «Дженоа» действует менее успешно. Игроки команды в 18 матчах забили лишь 19 мячей.

    В предыдущем своем поединке «Дженоа» добыла 3 зачетных пункта. Дома генуэзцы минимально переиграли «Фрозиноне».

    В этой встрече «Дженоа» наверняка будет действовать в привычном для себя ключе. Гости уж точно постараются, как минимум, не уступить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.48.

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    На викторию «Бари» дают — 3.30, ничья оценена — в 2.85.

    В лобовом поединке претендентов на повышение в классе верх возьмет тот, на чьей стороне опыт и надежные тылы.

    Наш прогноз — Победа «Дженоа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.

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    «Бари» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Дженоа»?!
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