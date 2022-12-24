24 декабря в Стамбуле «Касымпаша» примет «Сивасспор» в матче 15-го тура чемпионата Турции. Начало игры в 16:00 мск. «Касымпаша» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Касымпаша»

Хозяева не могут выиграть на протяжении пяти последних туров. В этой серии у них 3 ничьи и 2 поражения.

В последних матча турнира команда проиграла «Кайсериспору» (0:1), после чего у нее было две ничьи — с «Коньяспором» (1:1) и «Анкарагюджю» (1:1).

После этого у «Касымпаши» пошли матчи в Кубке Турции. Сначала она разгромила «Трабзон» 6:1, после чего проиграла «Умраниеспору» (1:2). Также был товарищеский матч с «Трабзонспором» во время международной паузы, который завершился ничьей со счетом 1:1.

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В турнирной таблице команда находится на 13-м месте с 15 очками в активе.

«Сивасспор»

Гости находятся в зоне вылета, а именно на 17-й строчке. Команда набрала 11 баллов за 14 туров.

В декабре «Сивассспор» провел три товарищеских матча. Клуб обыграл «Партизани» (2:0), «Саабрюккен» (2:1) и «Анкарагюджю» (2:0). Последняя игра состоялась 20 декабря, когда гости разгромили «Эрокспор» (5:2) в Кубке страны.

Последние результаты в чемпионате — это поражение от «Фенербахче» (0:1) и ничья с «Умраниеспором» (2:2).

Также стоит отметить, что «Сивасспор» вышел в плей-офф Лиги конференций, заняв в своей группе 1-е место.

Прогноз и ставка

На бумаге фаворитом являются хозяева, на победу которых букмекеры дают 2.28. На победу гостей они предложили 3.05.

В последних трех матчах между командами ничья не фиксировалась. Кто-то побеждал, кто-то проигрывал. При этом проходила ставка на обе забьют и тотал больше 2.5.

Если говорить конкретно о том, кто должен победить, то «Сивасспор» здесь выглядит предпочтительнее, так как он выиграл 3 товарняка подряд и уверенно сыграл в Кубке Турции.

В таком случае можно взять ставку с победой «Сивасспора» за 3.05.