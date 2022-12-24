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    «Сивасспор» победит?

    «Касымпаша» — «Сивасспор». Ставки (к. 2.02) и прогноз на чемпионат Турции 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Сивасспор»
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    Угур Чифтчи
    24 декабря в Стамбуле «Касымпаша» примет «Сивасспор» в матче 15-го тура чемпионата Турции. Начало игры в 16:00 мск. «Касымпаша» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Декабря 2022 года
    Касымпаша
  • Стамбул
    •  Касымпаша 16:00 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
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    «Касымпаша»

    Хозяева не могут выиграть на протяжении пяти последних туров. В этой серии у них 3 ничьи и 2 поражения.

    В последних матча турнира команда проиграла «Кайсериспору» (0:1), после чего у нее было две ничьи — с «Коньяспором» (1:1) и «Анкарагюджю» (1:1).

    После этого у «Касымпаши» пошли матчи в Кубке Турции. Сначала она разгромила «Трабзон» 6:1, после чего проиграла «Умраниеспору» (1:2). Также был товарищеский матч с «Трабзонспором» во время международной паузы, который завершился ничьей со счетом 1:1.

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    В турнирной таблице команда находится на 13-м месте с 15 очками в активе.

    «Сивасспор»

    Гости находятся в зоне вылета, а именно на 17-й строчке. Команда набрала 11 баллов за 14 туров.

    В декабре «Сивассспор» провел три товарищеских матча. Клуб обыграл «Партизани» (2:0), «Саабрюккен» (2:1) и «Анкарагюджю» (2:0). Последняя игра состоялась 20 декабря, когда гости разгромили «Эрокспор» (5:2) в Кубке страны.

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    • Последние результаты в чемпионате — это поражение от «Фенербахче» (0:1) и ничья с «Умраниеспором» (2:2).

    Также стоит отметить, что «Сивасспор» вышел в плей-офф Лиги конференций, заняв в своей группе 1-е место.

    Прогноз и ставка

    На бумаге фаворитом являются хозяева, на победу которых букмекеры дают 2.28. На победу гостей они предложили 3.05.

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    В последних трех матчах между командами ничья не фиксировалась. Кто-то побеждал, кто-то проигрывал. При этом проходила ставка на обе забьют и тотал больше 2.5.

    Если говорить конкретно о том, кто должен победить, то «Сивасспор» здесь выглядит предпочтительнее, так как он выиграл 3 товарняка подряд и уверенно сыграл в Кубке Турции.

    В таком случае можно взять ставку с победой «Сивасспора» за 3.05.

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    «Касымпаша» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на футбол. «Сивасспор» победит?
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