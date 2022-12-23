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    Повториться ли прошлогодний сценарий матча?

    «Росс Каунти» — «Рейнджерс». Прогноз, ставки (к. 2.46) на футбол, Премьер-лига, 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Росс Каунти» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс»
    В 18-м туре шотландской Премьер-лиги «Росси Каунти» на своем поле будет принимать «Рейнджерс». Начало встречи — в 22:30 мск. «Росс Каунти» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Росс Каунти»

    Команда является одним из аутсайдеров Премьер-лиги, занимая 10-е место из 12 возможных. До 6-й строчки, которая дает возможность выйти в плей-офф чемпионата составляет 8 очков.

    «Каунти» проводит не самый лучший сезон. Команда крайне мало забивает — лишь 14 мячей в 17-ти матчах при 28 пропущенных. К слову, это предпоследний результат в лиге по данному показателю.

    «Каунти» неважно выступает на протяжении всего сезона. К примеру, в последних 5 матчах у команды лишь одна победа над «Сент-Миррен» (3:2), три поражения и одна ничья.

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    Что касается домашних встреч, то здесь и вовсе «Каунти» находится на 11-й строчке по этому показателю, за 9 матчей набрав всего 8 очков.

    Этот матч будет невероятно сложным для хозяев, ведь к ним в гости приедет лидер шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» с очень мощной защитной линией.

    «Рейнджерс»

    В Премьер-лиге две команды уже обеспечили себе комфортный отрыв по очкам от преследователей. На 1-м месте расположился «Селтик» с 48 баллами в копилке, а вторую строчку занимает «Рейнджерс» с 39 очками.

    Стоит отметить, что ближайший преследователь отстает от «Рейнджерс» на 14 очков. В целом, команда долго будет занимать 2-е место в турнирной таблице и если не будет провала, то так и останется на этой строчке по итогам сезона.

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    • В «Рейнджерс» есть яркие игроки, которые способны забивать и забивать много. К примеру, 29-летний Антонио Чолак является лучшим бомбардиром рейнджеров в лиге. Хорват забил 11 голов в 14 матчах и занял 3-е место в списке бомбардиров Премьер-лиги.

    Что касается очных встреч, то в прошлом сезоне 29 января 2022 года произошла мини-сенсация. «Росс Каунти» удалось на своем поле зацепиться за очки с лидером чемпионата «Рейнджерс», сыграв вничью (3:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Рейнджерс», коэффициент на победу которых равен 1.30.

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    Успех «Росс Каунти» оценивается в 9.30, ничья — в 5.60.

    «Рейнджерс» будет играть в свой привычный футбол, владея преимуществом. В команде есть достаточно исполнителей, которые могут решить исход матча, поэтому, можно предположить, что «Каунти» будет куда тяжелее повторить прошлогодний результат.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Рейнджерс» с форой -2 за 2.46. Еще один вариант ставки — Тотал голов в первом тайме 1.5 больше за 2.29.

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    «Росс Каунти» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. Повториться ли прошлогодний сценарий матча?
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