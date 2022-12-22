«Валенсия»
«Валенсия» нынешний сезон проводит не столь удачно. Команда находится на 10 месте в Примере.
Отметим довольно надежные оборонительные редуты левантийцев. В 14 матчах пропущено всего 15 мячей.
Вот только осенний цикл команда провела нестабильно. Редкие победы чередуются с поражениями и потерями очков на ровном месте.
Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Валенсия» в контрольной встрече уступила «Ноттингем Форест» (1:2).
В этом поединке «Валенсия» наверняка будет активно атаковать. Пора бы побеждать: хотя бы в контрольном матче.
«АЗ Алкмар»
В нынешнем сезоне эта команда выступает вполне прилично. В турнирной таблице своего чемпионата «АЗ Алкмар» находится на 4 позиции.
Самым проблемным звеном команды является атака. В 14 матчах Эредивизии алкмарцы забили всего 25 раз.
Зато оборона «АЗ Алкмара» выглядит куда более позитивно. Игроки команды в 14 матчах пропустили всего 16 мячей.
Свой последний матч «АЗ Алкмар» провел ударно. На выезде был минимально обыгран ПСВ.
Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Голландцы явно способны прибавить в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.32.
На викторию «АЗ Алкмара» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.44.
Обе команды наверняка
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.57.