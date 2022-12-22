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    Ожидаем «верховой» поединок?!

    «Валенсия» — «АЗ Алкмар». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, товарищеский матч, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «АЗ Алкмар»
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    Георгий Мамардашвили
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 14:00 мск. «Валенсия» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 22 Декабря 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 14:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
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    «Валенсия»

    «Валенсия» нынешний сезон проводит не столь удачно. Команда находится на 10 месте в Примере.

    Отметим довольно надежные оборонительные редуты левантийцев. В 14 матчах пропущено всего 15 мячей.

    Вот только осенний цикл команда провела нестабильно. Редкие победы чередуются с поражениями и потерями очков на ровном месте.

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    Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Валенсия» в контрольной встрече уступила «Ноттингем Форест» (1:2).

    В этом поединке «Валенсия» наверняка будет активно атаковать. Пора бы побеждать: хотя бы в контрольном матче.

    «АЗ Алкмар»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает вполне прилично. В турнирной таблице своего чемпионата «АЗ Алкмар» находится на 4 позиции.

    Самым проблемным звеном команды является атака. В 14 матчах Эредивизии алкмарцы забили всего 25 раз.

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    • Зато оборона «АЗ Алкмара» выглядит куда более позитивно. Игроки команды в 14 матчах пропустили всего 16 мячей.

    Свой последний матч «АЗ Алкмар» провел ударно. На выезде был минимально обыгран ПСВ.

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Голландцы явно способны прибавить в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.32.

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    На викторию «АЗ Алкмара» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.44.

    Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, в чем вполне способны преуспеть.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.57.

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    «Валенсия» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на футбол. Ожидаем «верховой» поединок?!
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