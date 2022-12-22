«Валенсия» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 14:00 мск. «Валенсия» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» нынешний сезон проводит не столь удачно. Команда находится на 10 месте в Примере.

Отметим довольно надежные оборонительные редуты левантийцев. В 14 матчах пропущено всего 15 мячей.

Вот только осенний цикл команда провела нестабильно. Редкие победы чередуются с поражениями и потерями очков на ровном месте.

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Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Валенсия» в контрольной встрече уступила «Ноттингем Форест» (1:2).

В этом поединке «Валенсия» наверняка будет активно атаковать. Пора бы побеждать: хотя бы в контрольном матче.

«АЗ Алкмар»

В нынешнем сезоне эта команда выступает вполне прилично. В турнирной таблице своего чемпионата «АЗ Алкмар» находится на 4 позиции.

Самым проблемным звеном команды является атака. В 14 матчах Эредивизии алкмарцы забили всего 25 раз.

Зато оборона «АЗ Алкмара» выглядит куда более позитивно. Игроки команды в 14 матчах пропустили всего 16 мячей.

Свой последний матч «АЗ Алкмар» провел ударно. На выезде был минимально обыгран ПСВ.

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Голландцы явно способны прибавить в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.32.

На викторию «АЗ Алкмара» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.44.

Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке , в чем вполне способны преуспеть.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.57.