«Реджина» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 20:00 мск. «Реджина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реджина»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в Серию А. «Реджина» занимает 2 место во втором по рангу итальянском дивизионе.

Сильнейшим звеном команды является атака. В 18 матчах игроки «Реджины» настреляли 29 мячей, что является одним из лучших показателей в Серии В.

Вот только проигрывает «Реджина» частенько. 5 коллизий — явно многовато для кандидата на повышение в классе.

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Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Реджина» не смогла одолеть «Бари» (0:0).

В этом поединке «Реджина» наверняка постарается выгодно показать себя на фоне гранда. Впрочем, отсиживаться сугубо в тылах команда явно не собирается.

«Интер»

В нынешнем сезоне эта команда выступает не столь успешно. В турнирной таблице своего чемпионата «Интер» находится на 5 позиции.

Самым проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 15 матчах Серии А «Интер» пропустил в свои ворота 22 мяча.

Зато атака команды привычно демонстрирует неплохую голевую отдачу. Игроки «Интера» забили 34 мяча в 15 встречах.

Свой последний матч «Интер» провел не лучшим образом. В контрольной встрече итальянцы не смогли одолеть «Бетис» (1:1).

Нет сомнений, что Эдин Джеко и его партнеры будут активны у ворот соперника. Состав у миланцев по именам выглядит уж слишком грозно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.75.

На викторию «Реджины» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.08.

Атака миланского клуба выглядит весьма впечатляюще , и наверняка постарается проявить себя с наилучшей стороны.

Наш прогноз — Победа «Интера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.52.