«Верона» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 16:30 мск. «Верона» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Веронцы выдают провальный сезон. На текущий момент команда занимает последнее место в Серии А, набрав лишь 5 очков.

Наиболее проблемным звеном веронцев является оборона. В 15 матчах пропущено уже 29 мячей.

Вот только побеждает «Верона» по большим праздникам. Точнее, из 15 матчей Серии А команда выиграла лишь раз.

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Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Верона» в контрольной встрече не справилась с «Истрой 1961» (0:0).

В этом поединке «Верона» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Ждем от команды острых атак!

«Болонья»

В нынешнем сезоне эта команда выступает на привычном для себя уровне. В турнирной таблице своего чемпионата «Болонья» находится на 11 позиции.

Самым проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 15 матчах Серии А «Болонья» пропустила в свои ворота 25 мячей.

Да и вообще, команда давно зарекомендовала себя, как середняк высшего итальянского дивизиона. Впрочем, дать бой фаворитам для «Болоньи» не в диковинку.

Свой последний матч «Болонья» провела ударно. В контрольной встрече итальянцы переиграли «Мальорку» (1:2).

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, в Серии А «Болонья» забивает исправно — 20 мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.20.

На викторию «Болоньи» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.54.

Веронцы крайне редко побеждают, но наверняка постараются улучшить свою реализацию .

Наш прогноз — Победа «Вероны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.