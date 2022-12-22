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    Долгожданная победа «Вероны»?

    «Верона» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Болонья»
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    Дарко Лазович
    «Верона» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 16:30 мск. «Верона» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 22 Декабря 2022 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 16:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Верона»

    Веронцы выдают провальный сезон. На текущий момент команда занимает последнее место в Серии А, набрав лишь 5 очков.

    Наиболее проблемным звеном веронцев является оборона. В 15 матчах пропущено уже 29 мячей.

    Вот только побеждает «Верона» по большим праздникам. Точнее, из 15 матчей Серии А команда выиграла лишь раз.

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    Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Верона» в контрольной встрече не справилась с «Истрой 1961» (0:0).

    В этом поединке «Верона» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Ждем от команды острых атак!

    «Болонья»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает на привычном для себя уровне. В турнирной таблице своего чемпионата «Болонья» находится на 11 позиции.

    Самым проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 15 матчах Серии А «Болонья» пропустила в свои ворота 25 мячей.

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    • Да и вообще, команда давно зарекомендовала себя, как середняк высшего итальянского дивизиона. Впрочем, дать бой фаворитам для «Болоньи» не в диковинку.

    Свой последний матч «Болонья» провела ударно. В контрольной встрече итальянцы переиграли «Мальорку» (1:2).

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, в Серии А «Болонья» забивает исправно — 20 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Болоньи» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.54.

    Веронцы крайне редко побеждают, но наверняка постараются улучшить свою реализацию.

    Наш прогноз — Победа «Вероны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.

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    «Верона» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Вероны»?
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