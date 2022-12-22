«Верона»
Веронцы выдают провальный сезон. На текущий момент команда занимает последнее место в Серии А, набрав лишь 5 очков.
Наиболее проблемным звеном веронцев является оборона. В 15 матчах пропущено уже 29 мячей.
Вот только побеждает «Верона» по большим праздникам. Точнее, из 15 матчей Серии А команда выиграла лишь раз.
Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Верона» в контрольной встрече не справилась с «Истрой 1961» (0:0).
В этом поединке «Верона» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Ждем от команды острых атак!
«Болонья»
В нынешнем сезоне эта команда выступает на привычном для себя уровне. В турнирной таблице своего чемпионата «Болонья» находится на 11 позиции.
Самым проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 15 матчах Серии А «Болонья» пропустила в свои ворота 25 мячей.
Да и вообще, команда давно зарекомендовала себя, как середняк высшего итальянского дивизиона. Впрочем, дать бой фаворитам для «Болоньи» не в диковинку.
Свой последний матч «Болонья» провела ударно. В контрольной встрече итальянцы переиграли «Мальорку» (1:2).
Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, в Серии А «Болонья» забивает исправно — 20 мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.20.
На викторию «Болоньи» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.54.
Веронцы крайне редко побеждают, но
Наш прогноз — Победа «Вероны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.