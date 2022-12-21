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    «Шпоры» начнут без прелюдий

    «Тоттенхэм» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ницца»
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    Деян Кулусевски
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Декабря 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» нынешний сезон проводит в привычном для себя ритме. Команда находится на 4 позиции в АПЛ, лишь на 3 очка отставая от 2 места.

    Правда, «Тоттенхэм» в 15 матчах чемпионата пропустил 21 мяч. А вот с атакой у команды относительный порядок — 31 забитый гол.

    Привычно стабилен в плане результативности и Харри Кейн. Капитан «шпор» наколотил уже 12 мячей в чемпионате.

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    Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Тоттенхэм» в товарищеском матче учинил разгром «Мотеруэллу» (4:0).

    В этом поединке «Тоттенхэм» наверняка будет активно атаковать. Даже без Кейна в составе лондонцев есть кому забивать.

    «Ницца»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице своего чемпионата «Ницца» находится лишь на 9 позиции.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 турах игроки «Ниццы» смогли отличиться лишь 15 голами.

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    • А вот оборона «Ниццы» смотрится достаточно позитивно. Пропущено всего 17 мячей, да и проиграла команда лишь в 5 матчах из 15.

    Свой последний матч «Ницца» провел неуверенно. В товарищеском поединке команда потерпела разгромное поражение от «Аталанты» (0:3).

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот англичан у «Ниццы» точно должны возникнуть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Ниццы» дают — 5.33, ничья оценена — в 4.40.

    «Шпоры» наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, и даже без Кейна вполне способны преуспеть.

    Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.47.

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