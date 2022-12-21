«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» нынешний сезон проводит в привычном для себя ритме. Команда находится на 4 позиции в АПЛ, лишь на 3 очка отставая от 2 места.
Правда, «Тоттенхэм» в 15 матчах чемпионата пропустил 21 мяч. А вот с атакой у команды относительный порядок — 31 забитый гол.
Привычно стабилен в плане результативности и Харри Кейн. Капитан «шпор» наколотил уже 12 мячей в чемпионате.
Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Тоттенхэм» в товарищеском матче учинил разгром «Мотеруэллу» (4:0).
В этом поединке «Тоттенхэм» наверняка будет активно атаковать. Даже без Кейна в составе лондонцев есть кому забивать.
«Ницца»
В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице своего чемпионата «Ницца» находится лишь на 9 позиции.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 турах игроки «Ниццы» смогли отличиться лишь 15 голами.
А вот оборона «Ниццы» смотрится достаточно позитивно. Пропущено всего 17 мячей, да и проиграла команда лишь в 5 матчах из 15.
Свой последний матч «Ницца» провел неуверенно. В товарищеском поединке команда потерпела разгромное поражение от «Аталанты» (0:3).
Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот англичан у «Ниццы» точно должны возникнуть.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.63.
На викторию «Ниццы» дают — 5.33, ничья оценена — в 4.40.
«Шпоры» наверняка
Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.47.