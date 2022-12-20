«Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле с «Гезтепе» в рамках 1/16 финала Кубка Турции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 19:00 мск. «Истанбул Башакшехир» — «Гезтепе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Истанбул Башакшехир» находится на 5 месте в таблице Суперлиги.

Наиболее проблемным звеном является атака. Стамбульцы забили всего 19 мячей в 13 матчах.

В своем предыдущем официальном матче «Истанбул Башакшехир» провалился. Дома команда уступила «Галатасараю» со счетом 0:7.

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«Истанбул Башакшехир» традиционно сложно противостоит «Гезтепе». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь один раз.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Быть может, свое веское слово скажет опытнейший Месут Озил?!

«Гезтепе»

«Гезтепе» борется за возвращение в элитный турецкий дивизион. Правда, на текущий момент команда отстает от зоны плей-офф на 3 очка.

В предыдущем своем поединке «Гезтепе» смог победить. На выезде команда не оставила шансов «Ризеспору» (0:2).

Сильнейшим звеном команды является оборона. В 17 поединках чемпионата пропущено всего 17 мячей.

В этой встрече «Гезтепе» наверняка будет цепляться за свои шансы на контратаках. Да и пройти представителя Суперлиги — уже неплохая мотивация.

Два своих последних матча измирцы выиграли. При этом команда не пропустила в них ни разу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 1.37.

На викторию «Гезтепе» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.94.

Гости максимально мотивированы дать бой представителю элиты , тем более, выиграли три последних очных поединка у стамбульцев.

Наш прогноз — Победа «Гезтепе» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.23.