«Истанбул Башакшехир»
Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Истанбул Башакшехир» находится на 5 месте в таблице Суперлиги.
Наиболее проблемным звеном является атака. Стамбульцы забили всего 19 мячей в 13 матчах.
В своем предыдущем официальном матче «Истанбул Башакшехир» провалился. Дома команда уступила «Галатасараю» со счетом 0:7.
«Истанбул Башакшехир» традиционно сложно противостоит «Гезтепе». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь один раз.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Быть может, свое веское слово скажет опытнейший Месут Озил?!
«Гезтепе»
«Гезтепе» борется за возвращение в элитный турецкий дивизион. Правда, на текущий момент команда отстает от зоны плей-офф на 3 очка.
В предыдущем своем поединке «Гезтепе» смог победить. На выезде команда не оставила шансов «Ризеспору» (0:2).
Сильнейшим звеном команды является оборона. В 17 поединках чемпионата пропущено всего 17 мячей.
В этой встрече «Гезтепе» наверняка будет цепляться за свои шансы на контратаках. Да и пройти представителя Суперлиги — уже неплохая мотивация.
Два своих последних матча измирцы выиграли. При этом команда не пропустила в них ни разу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 1.37.
На викторию «Гезтепе» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.94.
Наш прогноз — Победа «Гезтепе» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.23.