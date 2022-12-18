«Дженоа» сыграет на своем поле с «Фрозиноне» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 22:45 мск. «Дженоа» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Эта команда нынешний чемпионат проводит не столь удачно. Генуэзцам предсказывали лидерство и легкое возвращение в Серию А, но пока команда находится на 4 месте.

Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Игроки «Дженоа» забили всего 18 мячей в 17 поединках.

В предыдущем туре «Дженоа» остался без победы. Команда так и не сумела взломать оборонительные порядки «Асколи» (0:0).

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«Дженоа» традиционно успешно противостоит «Фрозиноне». Из пяти последних очных поединков команда выиграла трижды.

В этом матче хозяева наверняка будут действовать с позиции силы. Правда, для этого нужно существенным образом прибавлять в атаке.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» также борется за повышение в классе. Более того, команда возглавляет турнирную таблицу Серии В.

В минувшем туре чемпионата «Фрозиноне» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Пизой» (0:0).

Самым сильным звеном команды являются надежные тылы. В 17 встречах пропущено всего 10 мячей.

В этой встрече «Фрозиноне» наверняка будет активно идти в атаку. Нужно же увеличивать гандикап от конкурентов, ныне составляющий 4 очка.

Команда не пропускает уже на протяжении 2 матчей к ряду. Да и атака действует довольно неплохо: 25 забитых мячей в 17 встречах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Дженоа» предлагают — 2.00.

На викторию «Фрозиноне» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.20.

Хозяева максимально мотивированы подняться в дуэт лидеров лиги, и наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Дженоа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.