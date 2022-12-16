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    «Валенсия» оперативно одолеет «лесников»

    «Валенсия» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 2.49) на футбол, товарищеский матч, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Ноттингем Форест»
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    Джастин Клюйверт
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 21:30 мск. «Валенсия» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Декабря 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 21:30 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Валенсия»

    Эта команда нынешний сезон проводит ниже собственных амбиций и возможностей. «Валенсия» пребывает на 10 месте в турнирной таблице Примеры.

    При этом «Валенсия» вполне может побороться за выход в еврокубки. Отставание от идущего шестым «Бетиса» составляет 5 очков.

    При этом оборона команды действует относительно надежно. В 14 сыгранных поединках пропущено 15 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. «Валенсия» в товарищеском матче одолела «Клермон» (4:2).

    В этом поединке «Валенсия» наверняка будет активна в атаке. Действующая победная серия команды составляет 2 матча.

    «Ноттингем Форест»

    В нынешнем сезоне эта команда отчаянно сражается за выживание в АПЛ. В турнирной таблице «Ноттингем Форест» идет на 18 позиции.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах «лесники» отличились лишь 11 раз.

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    • Оборона «Ноттингем Форест» действует крайне слабо. Команда пропустила уже 30 мячей в свои ворота.

    Свой последний матч «Ноттингем Форест» проиграл. Правда, поражение от «Олимпиакоса» вышло минимальным.

    Из трех последних контрольных матчей команда проиграла все 3. При этом пропустили «лесники» 6 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Ноттингем Форест» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.70.

    Левантийцы выглядят мощнее соперника, который, ко всему прочему, испытывает заметные трудности с надежностью оборонительных редутов.

    Наш прогноз — Победа «Валенсии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.

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    «Валенсия» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на футбол. «Валенсия» оперативно одолеет «лесников»
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