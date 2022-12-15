В 1/8 финала Кубка Португалии «Олимпиакос» на своем поле будет принимать «Атромитос». Начало встречи — в 20:30 мск. «Олимпиакос» — «Атромитос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

Нынешний сезон проходит для этой команды крайне неудачно. «Олимпиакос» занимает лишь 4 место в турнирной таблице чемпионата Греции.

При этом «Олимпиакос» откровенно слабо атакует. В 13 турах чемпионата игроки команды отличились всего 18 голами.

Зато оборона команды действует весьма монолитно. Пропущено всего 8 мячей, что является одним из лучших показателей в греческом чемпионате.

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В последних шести матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, пирейцы не знают поражений при три победах и трех ничьих.

«Атромитос»

«Атромитос» — середняк греческой Суперлиги. По итогам 13 туров он занимает восьмую позицию из 14-ти.

Отставание команды от соперника составляет 10 очков, тогда как от последнего в таблице «Ионикоса» — восемь, а значит она скорее борец за выживание, чем за еврокубков.

В отличие от соперника, который только начинает борьбу в Кубке Греции, гости уже преодолели один раунд, победив на выезде «Астерас» (3:1) в дополнительное время.

В шести последних матчах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей — с такими выступлениями ему сложно рассчитывать на проход дальше.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля — 1,31. Победа гостей оценивается в 9,10, тогда как ничья — в 5,10.

«Олимпиакос», который здесь явный фаворит, забивал меньше трех голов в пяти из последних шести матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Олимпиакос» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,23.

Еще один вариант ставки — «Олимпиакос» забьет в обоих таймах за 2,08. Хозяева, как фаворит, скорее всего, забьют еще до перерыва, после чего во втором тайме могут отличиться как минимум голом на контратаке.