В 9-м туре румынской Лиги 1 «Стяуа» на своем поле будет принимать «Клуж». Начало встречи — в 21:00 мск. «Стяуа» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стяуа»

«Стяуа» занимает третье место в чемпионате Румынии. Отставание столичного клуба от соперника составляет шесть очков.

При этом расстояние до лидера «Фарула» измеряется девятью баллами при матче в запасе.

Команда уже не выступает в еврокубках текущего сезона после вылета из Лиги конференций по итогам группового этапа.

Все прогнозы на футбол

Коллектив выиграл пять последних поединков во всех турнирах и не знает поражений уже семь игр, что делает хозяев фаворитом матча.

«Клуж»

По итогам 19 туров «Клуж» занимает вторую позицию в чемпионате Румынии, уступая лидеру «Фарулу» лишь три очка при матче в запасе.

Соперник проигрывает шесть баллов, так что гостям важно не терять очки не только для того, чтобы не отпустить в отрыв лидера, но и не подпустить к себе главного преследователя.

Команда также продолжает выступления в еврокубках, где вышла в 1/16 финала Лиги конференций — там ее ожидает дуэль с «Лацио».

Клуб не знает поражений девять матчей кряду во всех турнирах, но при этом в двух последних не выиграл, поэтому можно говорить о некотором спаде гостей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля — 2,45. Победа гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,25.

«Стяуа» забивала в пяти из последних матчах (во всех случаях — победных) минимум два гола.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Стяуа» больше 1,5 голов за 2,55.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90. Вышеуказанная результативность хозяев поля и то, что в последних девяти играх «Клуж» не забил лишь раз, позволяет рассчитывать на реализацию такого сценария.