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    Остановит ли «Стяуа» «Клуж»?

    «Стяуа» — «Клуж». Прогноз, ставки (к. 2.55) на футбол, Суперлига, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Стяуа» — «Клуж»
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    «Клуж» на шесть очков опережает «Стяуа»
    В 9-м туре румынской Лиги 1 «Стяуа» на своем поле будет принимать «Клуж». Начало встречи — в 21:00 мск. «Стяуа» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Стяуа»

    «Стяуа» занимает третье место в чемпионате Румынии. Отставание столичного клуба от соперника составляет шесть очков.

    При этом расстояние до лидера «Фарула» измеряется девятью баллами при матче в запасе.

    Команда уже не выступает в еврокубках текущего сезона после вылета из Лиги конференций по итогам группового этапа.

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    Коллектив выиграл пять последних поединков во всех турнирах и не знает поражений уже семь игр, что делает хозяев фаворитом матча.

    «Клуж»

    По итогам 19 туров «Клуж» занимает вторую позицию в чемпионате Румынии, уступая лидеру «Фарулу» лишь три очка при матче в запасе.

    Соперник проигрывает шесть баллов, так что гостям важно не терять очки не только для того, чтобы не отпустить в отрыв лидера, но и не подпустить к себе главного преследователя.

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    • Команда также продолжает выступления в еврокубках, где вышла в 1/16 финала Лиги конференций — там ее ожидает дуэль с «Лацио».

    Клуб не знает поражений девять матчей кряду во всех турнирах, но при этом в двух последних не выиграл, поэтому можно говорить о некотором спаде гостей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля — 2,45. Победа гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,25.

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    «Стяуа» забивала в пяти из последних матчах (во всех случаях — победных) минимум два гола.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Стяуа» больше 1,5 голов за 2,55.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90. Вышеуказанная результативность хозяев поля и то, что в последних девяти играх «Клуж» не забил лишь раз, позволяет рассчитывать на реализацию такого сценария.

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    «Стяуа» — «Клуж»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Стяуа» «Клуж»?
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