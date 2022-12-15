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    Победа «Эшторила» очевидна?

    «Эшторил» — «Фамаликан». Прогноз, ставки (к. 2.38) на футбол, Кубок Португалии, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Фамаликан»
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    «Эшторил»
    В 5-м туре Кубка Португалии «Эшторил» на своем поле будет принимать «Фамаликан». Начало встречи — в 22:00 мск «Эшторил» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эшторил»

    Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице группы H с 2 очками в копилке. «Эшторил» еще не выиграл ни один матч на Кубке Португалии.

    Команда дважды сыграла вничью — с «Тонделой» (0:0) и «Торринсе» (2:2). Один раз проиграла «Академико Визеу» (2:3).

    «Эшторил» имел возможность взять очки в проигранном матче, но футболист команды получил красную карточку на 74-й минуте и соперник забил победный гол.

    Все прогнозы на футбол

    «Эшторил» испытывает не лучшие времена. В чемпионате Португалии команда также имеет серию поражений. К примеру, «Эштоли» проиграл «Санте Кларе», по сути, не имея возможности зацепиться за результат.

    Команде необходимо цепляться за результат в предстоящем матче с «Фамаликаном», иначе не будет возможности выйти из группы Кубка Португалии.

    «Фамаликан»

    Команда является одним из аутсайдеров чемпионата и кубка Португалии. В чемпионате «Фамаликан» занимает 15-е место в турнирной таблице с 11 очками в копилке.

    В гостевых матчах «Фамаликан» действует не лучшим образом. В последнем матче команда проиграла «Торринсе» (0:1). «Фамаликан» не нанес ни одного удара в створ ворот.

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  • Вчера

    • «Фамаликан» борется за выживание в чемпионате Португалии и практически потерял возможность бороться за выход из группы Кубка Португалии.

    Последняя очная встреча команд проходила в первом туре чемпионата Португалии и «Эшторил» обыграл «Фамаликан» со счетом 2:0. Команда обеспечила себе комфортное преимущество уже в первом тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эшторил» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Фамаликана» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.10.

    Первым номером на протяжении всего матча будет играть «Эшторил». «Фамаликан» не в состоянии противостоять сопернику, поэтому можно предположить, что разрыв в счете будет внушительный.

    Наш прогноз — Победа «Эшторил». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал голов 2.5 больше за 2.08.

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    «Эшторил» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на футбол. Победа «Эшторила» очевидна?
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