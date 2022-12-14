«Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Аяччо» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 16:00 мск. «Сент-Этьен» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

Эта команда проводит крайне слабый сезон. В турнирной таблице Лиги 2 «Сент-Этьен» находится на последнем 20 месте.

«Сент-Этьен» довольно неплохо атакует. В 15 турах игроки команды настреляли 22 мяча.

А вот с обороной у команды имеются заметные сложности. Пропущено уже 28 мячей, и это худший показатель в Лиге 2.

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Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче с «Греноблем» была одержана виктория (3:1).

В этом поединке «Сент-Этьен» наверняка будет активно атаковать. Забивать в составе команды есть кому.

«Аяччо»

Корсиканцы бьются за выживание в элите. Нынешнее 18 место говорит о проблемах команды.

Причем отставание от спасительной 16 позиции минимальное. Да и атакует «Аяччо» слабо: всего 14 голов.

Свой последний матч «Аяччо» провел продуктивно. На выезде команда разжилась одним баллом в матче с «Нантом» (2:2).

Причем до того команда добыла победу. Нестабильный «Страсбург» был обыгран со счетом 4:2.

В этом поединке команда явно постарается найти свои шансы у ворот соперника. Обыгрывать полпреда Лиги 2 «Аяччо» обязан.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сент-Этьена» предлагают — 2.56.

На викторию «Аяччо» дают — 2.64, ничья оценена — в 3.36.

«Сент-Этьен» прекрасно выглядел в предыдущем товарищеском матче , да и соперник имеет проблемы с реализацией.

Наш прогноз — Победа «Сент-Этьена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.