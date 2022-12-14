ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричМесси и Модрич в погоне за последним финалом. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Джуд Беллингем Трансферный дайджест. 7 — 12 декабря Сборная Аргентины Все закончится слезами. Эмоции Месси и сборной Аргентины могут оставить их без трофея
  • 23:52
    • Полузащитник сборной Франции Рабьо может перейти в ПСЖ
  • 23:26
    • «Милан» отказался продавать Леау в «Челси» за € 70 млн
  • 22:32
    • «Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Конте
  • 20:16
    • Перишич: Месси выложится на максимум, но мы тоже отдадим все силы
  • 14:56
    • Анчелотти может возглавить сборную Бразилии
    Все новости спорта

    «Сент-Этьен» оставит ни с чем корсиканцев

    «Сент-Этьен» — «Аяччо». Прогноз, ставка (к. 2.56) на футбол, товарищеский матч, 14 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сент-Этьен Прогнозы на Аяччо Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Аяччо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ибраима Ваджи
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Аяччо» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 16:00 мск. «Сент-Этьен» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 14 Декабря 2022 года
    Аяччо
  • Аяччо
    •  Аяччо 16:30 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Сент-Этьен»

    Эта команда проводит крайне слабый сезон. В турнирной таблице Лиги 2 «Сент-Этьен» находится на последнем 20 месте.

    «Сент-Этьен» довольно неплохо атакует. В 15 турах игроки команды настреляли 22 мяча.

    А вот с обороной у команды имеются заметные сложности. Пропущено уже 28 мячей, и это худший показатель в Лиге 2.

    Все прогнозы на футбол

    Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче с «Греноблем» была одержана виктория (3:1).

    В этом поединке «Сент-Этьен» наверняка будет активно атаковать. Забивать в составе команды есть кому.

    «Аяччо»

    Корсиканцы бьются за выживание в элите. Нынешнее 18 место говорит о проблемах команды.

    Причем отставание от спасительной 16 позиции минимальное. Да и атакует «Аяччо» слабо: всего 14 голов.

  • Все закончится слезами. Эмоции Месси и сборной Аргентины могут оставить их без трофея
  • Излишняя эмоциональность аргентинской сборной может сослужить ей плохую службу на ЧМ-2022
  • Вчера

    • Свой последний матч «Аяччо» провел продуктивно. На выезде команда разжилась одним баллом в матче с «Нантом» (2:2).

    Причем до того команда добыла победу. Нестабильный «Страсбург» был обыгран со счетом 4:2.

    В этом поединке команда явно постарается найти свои шансы у ворот соперника. Обыгрывать полпреда Лиги 2 «Аяччо» обязан.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сент-Этьена» предлагают — 2.56.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Аяччо» дают — 2.64, ничья оценена — в 3.36.

    «Сент-Этьен» прекрасно выглядел в предыдущем товарищеском матче, да и соперник имеет проблемы с реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Сент-Этьена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Индиана — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оттава — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Мемфис — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Миннесота — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Даллас — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  3.08
  • Прогноз на матч Портленд — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  13.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Понше
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Младенович — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Этьен» — «Аяччо»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на футбол. «Сент-Этьен» оставит ни с чем корсиканцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры