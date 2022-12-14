«Сент-Этьен»
Эта команда проводит крайне слабый сезон. В турнирной таблице Лиги 2 «Сент-Этьен» находится на последнем 20 месте.
«Сент-Этьен» довольно неплохо атакует. В 15 турах игроки команды настреляли 22 мяча.
А вот с обороной у команды имеются заметные сложности. Пропущено уже 28 мячей, и это худший показатель в Лиге 2.
Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче с «Греноблем» была одержана виктория (3:1).
В этом поединке «Сент-Этьен» наверняка будет активно атаковать. Забивать в составе команды есть кому.
«Аяччо»
Корсиканцы бьются за выживание в элите. Нынешнее 18 место говорит о проблемах команды.
Причем отставание от спасительной 16 позиции минимальное. Да и атакует «Аяччо» слабо: всего 14 голов.
Свой последний матч «Аяччо» провел продуктивно. На выезде команда разжилась одним баллом в матче с «Нантом» (2:2).
Причем до того команда добыла победу. Нестабильный «Страсбург» был обыгран со счетом 4:2.
В этом поединке команда явно постарается найти свои шансы у ворот соперника. Обыгрывать полпреда Лиги 2 «Аяччо» обязан.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сент-Этьена» предлагают — 2.56.
На викторию «Аяччо» дают — 2.64, ничья оценена — в 3.36.
Наш прогноз — Победа «Сент-Этьена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.