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    «Матрасники» начнут без прелюдий

    «Понферрадина» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, товарищеский матч, 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Понферрадина» — «Атлетико»
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    Марио Эрмосо
    «Понферрадина» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 20:00 мск. «Понферрадина» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 14 Декабря 2022 года
    Понферрадина
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Понферрадина 20:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Понферрадина»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Понферрадина» находится лишь на 18 месте в турнирной таблице Сегунды.

    При этом «Понферрадина» опережает зону вылета лишь на 3 очка. Да и забивает команда меньше гола за матч: 19 мячей в 20 матчах.

    При этом проигрывает команда фактически свой каждый второй матч. В 20 турах Сегунды «Понферрадина» терпела поражение 9 раз.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. «Понферрадина» минимально одолела «Луго».

    В этом поединке «Понферрадина» наверняка будет рада и ничьей. Между тем, дать бой мадридцам команда уж точно постарается.

    «Атлетико»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает без особого блеска. В Примере «матрасники» находятся всего лишь на 5 месте.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах команда Диего Симеоне настреляла только 21 гол.

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    • Отставание от 3 места измеряется лишь 2 очками. Так что мадридцы наверняка еще поборются за место на пьедестале.

    Свой последний матч «Атлетико» выиграл. В кубковой встрече со скромным «Альмасаном» мадридцы победили со счетом 0:2.

    Даже не в оптимальном кадровом сочетании команда смотрится мощно. А уж обыгрывать представителя Сегунды мадридцы обязаны в любом виде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Понферрадины» дают — 7.18, ничья оценена — в 3.59.

    «Матрасники» явно сильнее соперника, что явно намерены продемонстрировать с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Фора «Атлетико» -1.5 за 2.66.

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    «Понферрадина» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на футбол. «Матрасники» начнут без прелюдий
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