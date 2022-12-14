«Понферрадина» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 20:00 мск. «Понферрадина» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Понферрадина»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Понферрадина» находится лишь на 18 месте в турнирной таблице Сегунды.

При этом «Понферрадина» опережает зону вылета лишь на 3 очка. Да и забивает команда меньше гола за матч: 19 мячей в 20 матчах.

При этом проигрывает команда фактически свой каждый второй матч. В 20 турах Сегунды «Понферрадина» терпела поражение 9 раз.

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Свой последний поединок команда провела успешно. «Понферрадина» минимально одолела «Луго».

В этом поединке «Понферрадина» наверняка будет рада и ничьей. Между тем, дать бой мадридцам команда уж точно постарается.

«Атлетико»

В нынешнем сезоне эта команда выступает без особого блеска. В Примере «матрасники» находятся всего лишь на 5 месте.

Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах команда Диего Симеоне настреляла только 21 гол.

Отставание от 3 места измеряется лишь 2 очками. Так что мадридцы наверняка еще поборются за место на пьедестале.

Свой последний матч «Атлетико» выиграл. В кубковой встрече со скромным «Альмасаном» мадридцы победили со счетом 0:2.

Даже не в оптимальном кадровом сочетании команда смотрится мощно. А уж обыгрывать представителя Сегунды мадридцы обязаны в любом виде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 1.63.

На викторию «Понферрадины» дают — 7.18, ничья оценена — в 3.59.

«Матрасники» явно сильнее соперника, что явно намерены продемонстрировать с первых минут поединка.

Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Фора «Атлетико» -1.5 за 2.66.