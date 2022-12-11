«Ливерпуль»
Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Ливерпуль» находится на скромном 6 месте в АПЛ.
При этом «Ливерпуль» относительно неплохо атакует. В 14 турах команда Юргена Клоппа забила 28 мячей.
А вот оборона команды смотрится менее монолитно. Пропущено уже 17 мячей, да и 4 поражения в 14 матчах — явно многовато.
Свой последний поединок команда провела успешно. Дома мерсисайдцы сумели сломить сопротивление «Саутгемптона» (3:1).
В этом поединке «Ливерпуль» наверняка будет активно атаковать. Даже без ряда лидеров команда Клоппа выглядит грозно.
«Лион»
В нынешнем сезоне эта команда выглядит не столь убедительно. Текущее 8 место в Лиге 1 никак не назовешь высоким.
Более того, отставание от искомого 5 места составляет 7 очков. Да и проиграли «ткачи» уже 6 матчей из 15 матчей.
Не блещет и атака лионского клуба. В 15 матчах игроки команды забили всего лишь 23 раза.
Свой последний матч лионцы провалили. Команда по всем статьям уступила «Арсеналу», пропустив три сухих мяча.
В этом поединке команда постарается дать бой англичанам. «Лион» не сыграет в оптимальном составе, но все равно способен на сюрпризы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.58.
На викторию «Лиона» дают — 5.42, ничья оценена — в 4.65.
Мерсисайдцы наверняка
Наш прогноз — Победа «Ливерпуля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.57.