«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Ливерпуль» находится на скромном 6 месте в АПЛ.

При этом «Ливерпуль» относительно неплохо атакует. В 14 турах команда Юргена Клоппа забила 28 мячей.

А вот оборона команды смотрится менее монолитно. Пропущено уже 17 мячей, да и 4 поражения в 14 матчах — явно многовато.

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Свой последний поединок команда провела успешно. Дома мерсисайдцы сумели сломить сопротивление «Саутгемптона» (3:1).

В этом поединке «Ливерпуль» наверняка будет активно атаковать. Даже без ряда лидеров команда Клоппа выглядит грозно.

«Лион»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит не столь убедительно. Текущее 8 место в Лиге 1 никак не назовешь высоким.

Более того, отставание от искомого 5 места составляет 7 очков. Да и проиграли «ткачи» уже 6 матчей из 15 матчей.

Не блещет и атака лионского клуба. В 15 матчах игроки команды забили всего лишь 23 раза.

Свой последний матч лионцы провалили. Команда по всем статьям уступила «Арсеналу», пропустив три сухих мяча.

В этом поединке команда постарается дать бой англичанам. «Лион» не сыграет в оптимальном составе, но все равно способен на сюрпризы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.58.

На викторию «Лиона» дают — 5.42, ничья оценена — в 4.65.

Мерсисайдцы наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке , тем более, соперник частенько пропускает.

Наш прогноз — Победа «Ливерпуля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.57.