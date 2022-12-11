«Кристал Пэлас»
Эта команда проводит привычно посредственный сезон. «Кристал Пэлас» находится на 11 месте в турнирной таблице АПЛ.
При этом «Кристал Пэлас» отвратительно неудачно атакует. В 14 поединках лондонцы смогли набить лишь 15 мячей.
Имеются проблемы и с надежностью тылов. Пропущено 18 мячей, да и отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.
Свой последний поединок команда провела вполне прилично. «Кристал Пэлас» в контрольной встрече расписал мировую с «Трабзонспором» (2:2).
До того «Кристал Пэлас» еще и не дал обыграть себя «Ботафого» (0:0). Наверняка и в этом поединке лондонцев устроит такой исход.
«Наполи»
В нынешнем сезоне эта команда выступает шикарно. Неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая идущий следом «Милан» на 8 очков.
«Наполи» не потерпел еще ни одного поражения в чемпионате Италии. Да и пропустила команда лишь 12 раз.
А вот в плане реализации команда выделяется. Игроки «Наполи» настреляли уже 37 мячей, и это лучший показатель в лиге.
Свой последний матч команда провела успешно. В контрольной встрече неаполитацы переиграли «Антальяспор» (2:3).
В этом поединке команда постарается продолжить свой победный сериал. Забивать в составе итальянцев уж точно есть кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.29.
На викторию «Кристал Пэлас» дают — 7.83, ничья оценена — в 6.52.
Итальянцы наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, и должны в этом преуспеть.
Наш прогноз — Фора «Наполи» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.30.