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    Разгромная победа «Наполи»?

    «Кристал Пэлас» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.59) на футбол, товарищеский матч, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Декабря 2022 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 18:00 Наполи Наполи
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    «Кристал Пэлас»

    Эта команда проводит привычно посредственный сезон. «Кристал Пэлас» находится на 11 месте в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Кристал Пэлас» отвратительно неудачно атакует. В 14 поединках лондонцы смогли набить лишь 15 мячей.

    Имеются проблемы и с надежностью тылов. Пропущено 18 мячей, да и отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

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    Свой последний поединок команда провела вполне прилично. «Кристал Пэлас» в контрольной встрече расписал мировую с «Трабзонспором» (2:2).

    До того «Кристал Пэлас» еще и не дал обыграть себя «Ботафого» (0:0). Наверняка и в этом поединке лондонцев устроит такой исход.

    «Наполи»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает шикарно. Неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая идущий следом «Милан» на 8 очков.

    «Наполи» не потерпел еще ни одного поражения в чемпионате Италии. Да и пропустила команда лишь 12 раз.

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    • А вот в плане реализации команда выделяется. Игроки «Наполи» настреляли уже 37 мячей, и это лучший показатель в лиге.

    Свой последний матч команда провела успешно. В контрольной встрече неаполитацы переиграли «Антальяспор» (2:3).

    В этом поединке команда постарается продолжить свой победный сериал. Забивать в составе итальянцев уж точно есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 7.83, ничья оценена — в 6.52.

    Итальянцы наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, и должны в этом преуспеть.

    Наш прогноз — Фора «Наполи» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.30.

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    «Кристал Пэлас» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. Разгромная победа «Наполи»?
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