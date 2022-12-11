«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Эта команда проводит привычно посредственный сезон. «Кристал Пэлас» находится на 11 месте в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Кристал Пэлас» отвратительно неудачно атакует. В 14 поединках лондонцы смогли набить лишь 15 мячей.

Имеются проблемы и с надежностью тылов. Пропущено 18 мячей, да и отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

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Свой последний поединок команда провела вполне прилично. «Кристал Пэлас» в контрольной встрече расписал мировую с «Трабзонспором» (2:2).

До того «Кристал Пэлас» еще и не дал обыграть себя «Ботафого» (0:0). Наверняка и в этом поединке лондонцев устроит такой исход.

«Наполи»

В нынешнем сезоне эта команда выступает шикарно. Неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая идущий следом «Милан» на 8 очков.

«Наполи» не потерпел еще ни одного поражения в чемпионате Италии. Да и пропустила команда лишь 12 раз.

А вот в плане реализации команда выделяется. Игроки «Наполи» настреляли уже 37 мячей, и это лучший показатель в лиге.

Свой последний матч команда провела успешно. В контрольной встрече неаполитацы переиграли «Антальяспор» (2:3).

В этом поединке команда постарается продолжить свой победный сериал. Забивать в составе итальянцев уж точно есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.29.

На викторию «Кристал Пэлас» дают — 7.83, ничья оценена — в 6.52.

Итальянцы наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, и должны в этом преуспеть.

Наш прогноз — Фора «Наполи» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.30.