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    «Бари» будет пытаться брать очки в гостевом матче с «Читтаделлой»

    «Читтаделла» — «Бари». Прогноз, ставки (к. 3.00) на футбол, Серия B, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Читтаделла» — «Бари»
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    «Читтаделла»
    В 16-м туре итальянской Серии B «Читтаделла» на своем поле будет принимать «Бари». Начало встречи — в 17:00 мск. «Читтаделла» — «Бари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 08 Декабря 2022 года
    Читтаделия
  • Италия. Серия B
    •  Читтаделия 17:00 Бари Бари
  • Италия. Серия B
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    «Читтаделла»

    Середняк итальянской Серии B занимает 13-е место в турнирной таблице после 15-и туров. Команда выступает довольно серо, лишь 13 забитых мячей в чемпионате при 16 пропущенных.

    Несмотря на это, «Читтаделла» способна побороться за выход в плей-офф Серии B. Команда отстает от 8-го места лишь на 3 очка. На восьмой строчке располагается «Зюйдтироль».

    Самым заметным игроком «Читтаделлы» является 23-летний итальянский нападающий Мирко Антонуччи, который поразил ворота соперников 5 раз в 15 матчах.

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    Стоит отметить, что Антонуччи забил единственный гол в матче против «Дженоа», где «Читтаделла» победила со счетом 1:0 в гостевой встрече.

    В последних 5 матчах у команды лишь одно поражение во встрече с «Пармой» (1:3), которая находится на 4-м месте в Серии B.

    В последнем матче «Читтаделла» показала отличную игру с «Дженоа». В гостях обыграть одного из лидеров чемпионата — это сильный результат.

    «Бари»

    Команда является одним из лидеров чемпионата. «Бари» занимает 3-е место в турнирной таблице с 23 очками в копилке. Итальянская команда забила 22 мяча, что является 3-м показателем в Серии B, и 16 пропустила.

    Нападающий «Бари» Валид Чеддира является лучшим бомбардиров чемпионата. В 12 матчах 24-летний форвард забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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    • Стоит отметить, что сейчас лидер «Бари» выступает на чемпионате мира в Катаре за сборную Марокко. Его национальная команда прошла сборную Испании в 1/8 финала мундиаля. Сам Чеддира вышел на поле на 82-й минуте встречи и результативными действиями не отметился.

    «Бари» в последних 5 матчах никак не может победить. У команды 5 ничейных результатов. Последний матч «Бари» сыграл против «Пизы», встреча закончилась со счетом 0:0.

    Безусловно, команде будет не хватать Чеддира, но и без него «Бари» смотрится здорово. В предстоящем матче с «Читтаделлой» команда будет играть на победу.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Читтаделлы»2.47, победа «Бари»3.10, ничья — 3.00.

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    Команды имеют одинаковую цель — играть в плей-офф Серии B. Безусловно, «Читтаделла» будет иметь преимущество своего поля, но «Бари» в последних матчах смотрится мощнее.

    Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — Ничья за 3.00.

    Еще один вариант ставки — Победа «Бари» с форой 0 за 2.10.

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    «Читтаделла» — «Бари»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. «Бари» будет пытаться брать очки в гостевом матче с «Читтаделлой»
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