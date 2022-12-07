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    «Тернана» и «Кальяри» не забьют много голов?

    «Тернана» — «Кальяри». Прогноз, ставки (к. 2.54) на футбол, Серия B, 7 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тернана» — «Кальяри»
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    «Кальяри»
    В 16-м туре итальянской Серии B «Тернана» на своем поле будет принимать «Кальяри». Начало встречи — в 22:30 мск. «Тернана» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 07 Декабря 2022 года
    Тернана
  • Италия. Серия B
    •  Тернана 22:30 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    «Тернана»

    Команда считается крепким середняком итальянской Серии B. «Тернана» занимает 7-е место в турнирной таблице с 22 очками в активе.

    В 15-и матчах нынешнего сезона итальянский клуб забил 19 голов при 18 пропущенных. В матчах на своем поле команда имеет хорошие показатели, в семи встречах 12 очков. «Тернана» занимает 5-е место по этому показателю.

    Примечательно, что в семи домашних матча «Тернана» пропустила лишь 3 гола. Можно предположить, что команда пропустит минимум мячей и в предстоящем матче.

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    Последние пять матчей для команды сложились не лучшим образом — 2 поражения и 3 ничьи. Самое крупное поражение команды случилось в гостях у «Пизы» (3:1).

    Стоит отметить, что в двух последних домашних матча «Тернана» закончила со счетом 0:0 в играх с «Бари», «Спалом» и «Брешией».

    «Кальяри»

    Команда располагается на 12-м месте турнирной таблицы Серии B после 15-и туров. В активе «Кальяри» 19 очков, до 8-го места им не хватает всего лишь 3 балла.

    В гостевых матчах «Кальяри» действует не очень здорово. В семи выездных встречах команда набрала семь очков. Команда 8 раз забила и столько же пропустила.

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    • В последних пяти матчах у «Кальяри» продолжается серия из ничейных результатов. Команда сыграла вничью с «Пармой» (1:1), «Фрозиноне» (2:2), «Пизой» (1:1), «Зюйдтиролем» (2:2) и с «Реджиной» (1:1).

    В матче 7 декабря между «Тернаной» и «Кальяри» встречаются две равные команды, которые проживают не лучшие времена. Оба коллектива будут бороться за выход в плей-офф чемпионата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Тернаны» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Кальяри» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.00.

    Исходя из того, что команды находятся в небольшом кризисе, мы увидим довольно закрытый футбол. Сейчас намного важнее результат, чем зрелищная игра команд. «Тернана» и «Кальяри» имеют большую мотивацию бороться за высокие места в турнирной таблице.

    Наш прогноз — Победа «Тернаны» с форой 0. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.86. Еще вариант для ставки — Тотал голов 2 меньше за 2.54.

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    «Тернана» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. «Тернана» и «Кальяри» не забьют много голов?
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