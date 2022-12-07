В среду, 7 декабря, в рамках 19-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Алавеса». Начало — в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

«Тенерифе» с 20 очками занимает 16 место в турнирной таблице второго испанского дивизиона. Причем коллектив находится всего в паре баллов от зоны вылета.

В прошлом туре первенства островитяне на своем поле проиграли «Овьедо» со счетом 0:1, что стало для них вторым фиаско подряд. Причем за семь последних туров он потерпел пять поражений при двух викториях.

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В преддверии же данной встречи коллектив провел товарищеский поединок против датского «Брондбю», который сокрушительно проиграл со счетом 0:4, пропусктив поровну в каждом из таймов.

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Отметим, что дома канарцы играют лучше, чем на выезде. Так, из девяти матчей сезона в родных стенах «Тенерифе» проиграл только два и набрал 15 очков, что в три раза больше, чем в гостях.

«Алавес»

«Алавес» перед стартом этого тура туром делит первое место с «Лас-Пальмасом» и «Бургасом», имея в активе по 34 очка. Ближайший преследователь отстает на три пункта.

В прошлом туре «славные» потерпели гостевое поражение от «Гранады» со счетом 1:3. Перед этим же они не проигрывали на протяжении восьми встреч подряд, по четыре раза победив и сыграв вничью.

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Причем за те восемь матчей клуб из Витории пропустил всего два гола. А сам же проигрыш стал для него лишь вторым с начала чемпионата. Еще было девять викторий и семь мировых.

Причем оба раза «Алавес» вне родных стен. К слову, на чужом поле ему удалось победить всего в одном из шести предыдущих матчей.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Сегунды «Тенерифе» набрал четыре очка, сыграв вничью 2:2 в гостях и победив со счетом 2:0 дома.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.34.

На викторию «Алавеса» дают — 3.37, ничья оценена — в 3.00.

«Тенерифе» не в лучшем состоянии подходит к этой игре, так что шансы на благоприятный результат будут выше у «Алавеса», даже несмотря на гостевой статус поединка. В общем, рекомендуем ставить с 0 форой на гостей.