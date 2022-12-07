ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЭгоист Роналду против Швейцарии и встреча хитрой Испании с крутыми марокканцами. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Криштиану РоналдуПортугалия — Швейцария. Онлайн ГавиМарокко — Испания. Онлайн
  • 14:26
    • Рангник может получить должность в сборной Германии
  • 13:37
    • Верратти продлит контракт с «ПСЖ»
  • 13:06
    • Кокорин: Слышал, Дзюбу могут позвать на Кипр тренером
  • 12:40
    • «Крылья Советов» могут подписать нападающего из Уругвая
  • 12:27
    • «Ростов» продлил контракт с Осипенко
  • 10:57
    • Овечкин вышел на второе место по матчам в НХЛ среди россиян
    Все новости спорта

    «Славные» не оступятся второй раз подряд

    «Тенерифе» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Испании, 7 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Тенерифе
    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Алавеса»
    В среду, 7 декабря, в рамках 19-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Алавеса». Начало — в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 07 Декабря 2022 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 23:00 Алавес Алавес
  • Витория
    •

    «Тенерифе»

    «Тенерифе» с 20 очками занимает 16 место в турнирной таблице второго испанского дивизиона. Причем коллектив находится всего в паре баллов от зоны вылета.

    В прошлом туре первенства островитяне на своем поле проиграли «Овьедо» со счетом 0:1, что стало для них вторым фиаско подряд. Причем за семь последних туров он потерпел пять поражений при двух викториях.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Алавес

    1X2Новым игрокам
  • 2.402.903.50Фрибет$40
    •

    В преддверии же данной встречи коллектив провел товарищеский поединок против датского «Брондбю», который сокрушительно проиграл со счетом 0:4, пропусктив поровну в каждом из таймов.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что дома канарцы играют лучше, чем на выезде. Так, из девяти матчей сезона в родных стенах «Тенерифе» проиграл только два и набрал 15 очков, что в три раза больше, чем в гостях.

    «Алавес»

    «Алавес» перед стартом этого тура туром делит первое место с «Лас-Пальмасом» и «Бургасом», имея в активе по 34 очка. Ближайший преследователь отстает на три пункта.

    В прошлом туре «славные» потерпели гостевое поражение от «Гранады» со счетом 1:3. Перед этим же они не проигрывали на протяжении восьми встреч подряд, по четыре раза победив и сыграв вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Причем за те восемь матчей клуб из Витории пропустил всего два гола. А сам же проигрыш стал для него лишь вторым с начала чемпионата. Еще было девять викторий и семь мировых.

    Причем оба раза «Алавес» вне родных стен. К слову, на чужом поле ему удалось победить всего в одном из шести предыдущих матчей.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Сегунды «Тенерифе» набрал четыре очка, сыграв вничью 2:2 в гостях и победив со счетом 2:0 дома.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.34.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Алавеса» дают — 3.37, ничья оценена — в 3.00.

    «Тенерифе» не в лучшем состоянии подходит к этой игре, так что шансы на благоприятный результат будут выше у «Алавеса», даже несмотря на гостевой статус поединка. В общем, рекомендуем ставить с 0 форой на гостей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Атромитос — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетик — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Генк — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Таусон — Лисицки
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Панетоликос — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Андрианяфитримо — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ястремская — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тенерифе» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. «Славные» не оступятся второй раз подряд
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры