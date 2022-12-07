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    «Штурм» продолжит удачно играть в товарняках

    «Штурм» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 3.73) на футбол, товарищеский матч, 7 декабря 2022 года

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    «Штурм»
    7 декабря на нейтральном поле пройдет товарищеский матч, в котором австрийский «Штурм» из Граца сыграет против французской «Ниццы». Начало запланировано на 14:00 по мск. «Штурм» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Декабря 2022 года
    Штурм
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    •  Штурм 17:30 Ницца Ницца
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Штурм»

    «Штурм» — представитель высшего дивизиона чемпионата Австрии. И этот сезон команда проводит довольно-таки неплохо.

    На зимний перерыв клуб из Граца на внутренней арене ушел на второй позиции в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от лидирующего «Зальцбурга», и в то же время на столько же опережает ближайшего преследователя.

    «Черно-белые» за 16 встреч чемпионата потерпели лишь одно фиаско и смогли добиться девяти викторий. В Лиге Европы же они заняли последнее место в группе, но набрали те же восемь очков, что и другие команды этого квартета.

    Отметим, что «Штурм» успел провести уже три товарищеских поединка после завершения первой части сезона. Причем все эти матчи австрийцы смогли выиграть.

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    Сперва они обыграли 3:2 словенский «Домжале», потом разгромили соотечественников из «Адмиры» 4:0, а несколько дней тому назад переиграли представителя Примеры — «Альмерию» 1:0.

    «Ницца»

    «Ницца» представляет высший дивизион чемпионата Франции. И на перерыв в текущем первенстве она ушла на девятой позиции, отставая на восемь баллов от еврокубковой зоны.

    Пока «орлята» на внутренней арене соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Разница мячей также приблизительно равная — 15:17.

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    • Помимо этого, «южане» также участвуют и в Лиге конференций, где смогли пробиться в весеннюю часть турнира, выиграв своей квартет у «Партизана», «Кельна» и «Словацко».

    Свой последний поединок «Ницца» провела почти месяц тому назад, расписав тогда в рамках Лиги 1 выездную ничью с «Лионом» 1:1. И этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до семи встреч, в которой трижды победила.

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    Ранее между собой эти коллективы никогда не встречались. Так что этот поединок будет дебютным в их противостоянии.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Ниццы» — 2.26, победа «Штурма» — 12.50, ничья — 3.73.

    Прогнозируем, что австрийский клуб продолжит удачно играть в товарняках. Но так как его соперник теперь будет уровнем повыше, чем предыдущие, то не ждем, что «Штурм» выиграет, но в то же время и проиграть не должен. В общем, наша ставка — ничья.

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    «Штурм» — «Ницца»: прогноз, ставка (3.73), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. «Штурм» продолжит удачно играть в товарняках
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