«Штурм»
«Штурм» — представитель высшего дивизиона чемпионата Австрии. И этот сезон команда проводит довольно-таки неплохо.
На зимний перерыв клуб из Граца на внутренней арене ушел на второй позиции в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от лидирующего «Зальцбурга», и в то же время на столько же опережает ближайшего преследователя.
«Черно-белые» за 16 встреч чемпионата потерпели лишь одно фиаско и смогли добиться девяти викторий. В Лиге Европы же они заняли последнее место в группе, но набрали те же восемь очков, что и другие команды этого квартета.
Отметим, что «Штурм» успел провести уже три товарищеских поединка после завершения первой части сезона. Причем все эти матчи австрийцы смогли выиграть.
Сперва они обыграли 3:2 словенский «Домжале», потом разгромили соотечественников из «Адмиры» 4:0, а несколько дней тому назад переиграли представителя Примеры — «Альмерию» 1:0.
«Ницца»
«Ницца» представляет высший дивизион чемпионата Франции. И на перерыв в текущем первенстве она ушла на девятой позиции, отставая на восемь баллов от еврокубковой зоны.
Пока «орлята» на внутренней арене соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Разница мячей также приблизительно равная — 15:17.
Помимо этого, «южане» также участвуют и в Лиге конференций, где смогли пробиться в весеннюю часть турнира, выиграв своей квартет у «Партизана», «Кельна» и «Словацко».
Свой последний поединок «Ницца» провела почти месяц тому назад, расписав тогда в рамках Лиги 1 выездную ничью с «Лионом» 1:1. И этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до семи встреч, в которой трижды победила.
Ранее между собой эти коллективы никогда не встречались. Так что этот поединок будет дебютным в их противостоянии.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Ниццы» — 2.26, победа «Штурма» — 12.50, ничья — 3.73.
Прогнозируем, что австрийский клуб продолжит удачно играть в товарняках. Но так как его соперник теперь будет уровнем повыше, чем предыдущие, то не ждем, что «Штурм» выиграет, но в то же время и проиграть не должен. В общем, наша ставка — ничья.