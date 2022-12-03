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    «Альмерия» потерпит неудачу

    «Штурм» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, товарищеский матч, 3 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Альмерия»
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    Ларжи Рамазани
    «Штурм» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 18:00 мск. «Штурм» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Декабря 2022 года
    Штурм
  • Грац
    •  Штурм 18:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Штурм»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. В своем чемпионате клуб из Граца находится на 2 месте.

    Причем «Штурм» блестяще обороняется. В 16 матчах своего чемпионата команда пропустила лишь 11 раз.

    В предыдущем своем поединке «Штурм» потерял очки. Ничья с ЛАСКом (1:1) может здорово аукнуться на финише сезона.

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    А вот последние контрольные матчи команда провела продуктивно. Поочередно были обыграны «Домжале» (2:3) и «Адмира» (0:4).

    Австрийцы наверняка будут активно атаковать. Даже при некоторой кадровой ротации «Штурм» смотрится неплохо.

    «Альмерия»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. На данный момент она находится на скромном 14 месте в Примере.

    Причем «Альмерия» имеет заметные проблемы с реализацией. В 14 матчах команда забила только 16 мячей.

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    • «Альмерия» в своем последнем матче добыла три очка. Дома команда минимально обыграла «Хетафе».

    В этой встрече «Альмерия» наверняка постарается дать бой австрийцам. Все для этого у команды имеется.

    Вот только нестабильность в игре команды присутствует. Да и вообще, в матчах с приличными оппонентами «Альмерии» всегда приходится непросто.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штурма» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Альмерии» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.50.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать вплоть до последних минут матча, и должны преуспеть в этом.

    Наш прогноз — Победа «Штурма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.25.

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    «Штурм» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. «Альмерия» потерпит неудачу
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