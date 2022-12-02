«Лилль» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 13:30 мск. «Лилль» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 7 месте в Лиге 1.

Причем «Лилль» потенциально просто обязан быть в тройке. Мешает слабая оборона, ведь пропущено уже 23 мяча в 15 матчах.

В предыдущем своем поединке «Лилль» выиграл. «Доги» минимально расправились с «Анже».

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Сразу несколько игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «Лилль» способен на многое.

Осенний цикл для «догов» складывается неплохо. Впрочем, стабильности команде явно не хватает.

«Брюгге»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Текущее 4 место едва ли можно считать неплохой диспозицией.

Причем «Брюгге» имеет заметные проблемы в обороне. В 17 турах своего чемпионата команда пропустила 20 раз.

«Брюгге» в своем последнем матче не сумел победить. Команда расписала мировую с «Антверпеном» (2:2).

В этой встрече «Брюгге» наверняка будет активно атаковать. Даже без своих лидеров команда смотрится мощно.

Осенний цикл команде дается сложновато. Например, «Брюгге» уступил «Генту» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.05.

На викторию «Брюгге» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

«Доги» наверняка будут активно атаковать , да и соперник осенью не особо блистал в плане игры и результатов.

Наш прогноз — Победа «Лилля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.