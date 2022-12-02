ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная МексикиСаудовская Аравия — Мексика. Онлайн Лионель МессиШансы австралийцев и саудитов, битва Польши и Аргентины. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Гарет БейлДневник ЧМ-2022. Англия отправила Бейла на пенсию, антирекорды Катара и спаситель Циммерман
  • 21:12
    • Сборные Польши и Аргентины назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022
  • 21:11
    • Саудовская Аравия и Мексика огласили стартовые составы
  • 20:02
    • Сборная Австралии обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ
  • 20:00
    • Сборная Туниса одержала победу над Францией и покинула ЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Доги» загрызут бельгийцев

    «Лилль» — «Брюгге». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 2 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Лилль Прогнозы на Брюгге Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Бельгия. Про Лига
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Брюгге»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исмаили
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 13:30 мск. «Лилль» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лилль»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 7 месте в Лиге 1.

    Причем «Лилль» потенциально просто обязан быть в тройке. Мешает слабая оборона, ведь пропущено уже 23 мяча в 15 матчах.

    В предыдущем своем поединке «Лилль» выиграл. «Доги» минимально расправились с «Анже».

    Все прогнозы на футбол

    Сразу несколько игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «Лилль» способен на многое.

    Осенний цикл для «догов» складывается неплохо. Впрочем, стабильности команде явно не хватает.

    «Брюгге»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Текущее 4 место едва ли можно считать неплохой диспозицией.

    Причем «Брюгге» имеет заметные проблемы в обороне. В 17 турах своего чемпионата команда пропустила 20 раз.

  • Трансферный дайджест. 22 — 29 ноября
  • Щедрое предложение для Роналду, знак для Пулишича, Захарян в АПЛ и скудный спрос на Дзюбу
  • Вчера

    • «Брюгге» в своем последнем матче не сумел победить. Команда расписала мировую с «Антверпеном» (2:2).

    В этой встрече «Брюгге» наверняка будет активно атаковать. Даже без своих лидеров команда смотрится мощно.

    Осенний цикл команде дается сложновато. Например, «Брюгге» уступил «Генту» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.05.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Брюгге» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

    «Доги» наверняка будут активно атаковать, да и соперник осенью не особо блистал в плане игры и результатов.

    Наш прогноз — Победа «Лилля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    5.38
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Орландо — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Торонто — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Оттава — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кливленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бруклин — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Миннесота — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Юта — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финикс — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. «Доги» загрызут бельгийцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры