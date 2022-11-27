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    Сможет ли «Рубин» продлить беспроигрышную серию?

    «Рубин» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Первую лигу 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Нефтехимик»
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    Беспроигрышная серия «Рубина» составляет уже семь матчей
    Казанский «Рубин» сыграет на своем поле против нижнекамского «Нефтехимика» в 20-м туре Первой лиги. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 15:00 мск. «Рубин» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 15:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Рубин»

    «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 19-ти матчах 34 очка.

    На прошлой неделе казанский клуб провел первый матч после отставки Леонида Слуцкого. Двукратные чемпионы России одержали гостевую победу над «Уфой» (2:1).

    «Рубин» уступал в счете, но в итоге ответил двумя точными ударами белорусского форварда Виталия Лисаковича.

    Календарь и таблица ФНЛ

    И теперь беспроигрышная серия «Рубина» составляет уже семь матчей. На этом отрезке у казанцев четыре победы и три ничьи.

    Также стоит отметить, что «Рубин» в десяти матчах на своем поле одержал четыре победы и лишь в одном случае уступил.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» тем временем находится на девятой строчке после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

    В прошлом туре нижнекамский клуб потерпел неожиданное поражение от ульяновской «Волги» (1:2), которая занимает предпоследнее место. Как ни крути, а для домашней игры это почти катастрофа.

    Прогнозы на ФНЛ

    В ноябре «Нефтехимик» одержал лишь одну победу, выиграв на выезде у краснодарской «Кубани» (1:0). Кроме того, была нулевая ничья с «Уфой» и еще одно поражение от «Волги», тоже домашнее, но уже в Кубке России.

    Но есть один интересный нюанс: у «Нефтехимика» лишь два выездных поражения в текущем сезоне Первой лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Рубин» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Нефтехимика» — за 5.90.

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    Глядя на домашние результаты «Рубина», есть смысл обойти стороной ставки на исход. Далеко не факт, что казанской команде удастся набрать три очка.

    Пожалуй, самым оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют за 2.00.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Нефтехимика» больше 1,0 за 2.80. Оборону «Рубина» сложно назвать надежной.

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    «Рубин» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рубин» продлить беспроигрышную серию?
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