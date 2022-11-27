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    «Крылышки» погасят «Факел»

    «Крылья Советов» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок России, 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Факел»
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    Богдан Овсянников
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:00 мск. «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 27 Ноября 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Крылья Советов»

    Команда у Игоря Осинькина играющая, но стабильностью результатов не отличается. Самарцы пока вторые, но все равно нужно побеждать немотивированного соперника.

    «Крылышки» уж точно не собираются терять шанс выйти из столь мощной группы. Опередить «Зенит» — уже супермотивация!

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Факел

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  • 1.384.908.00Фрибет$40
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    В предыдущем туре Кубка России «Крылья Советов» добыли три очка. Команда Осинькина одолела «Спартак» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Факелом» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Крылья Советов» выиграли трижды.

    «Факел»

    Воронежцы явно побрезговали Кубком ради основной цели. «Факел» мечтает выжить в элитном дивизионе.

    В минувшем туре Кубка «Факел» вновь потерпел поражение. Команда дома уступила «Зениту» (0:2).

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    • Воронежцы давненько не обыгрывали «крылышки». Последняя виктория над самарцами датирована еще 2017 годом.

    В этой встрече «Факел» постарается добыть первый балл в Кубке. Более того, в пяти турах воронежцы отличились лишь одним забитым мячом.

    Прогноз и ставка

    На победу «Крыльев Советов» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу «Факела» — за 7.00.

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    «Крылья Советов» наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. «Факел» в Кубке выглядит крайне неубедительно.

    Самарцам необходимо побеждать, дабы обеспечить себе место в дуэте лидеров группы. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -1.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. «Крылышки» погасят «Факел»
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