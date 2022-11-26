«Ингулец» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

«Ингулец» несколько поправил свою турнирную ситуацию. Петровцы уже оттолкнулись от дна таблицы, осев на 14 позиции.

Молодому наставнику Младену Бартуловичу удалось встряхнуть команду. По игре «Ингулец» смотрится вполне себе пристойно.

В предыдущем туре «Ингулец» добыл важнейшие три очка. Петровцы в родных стенах минимально переиграли «Львов».

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Матчи с «Вересом» для команды проходят традиционно неудачно. Из трех официальных встреч проиграно две.

«Верес»

Ровенчане начали чемпионат неплохо, но затем откатились в середину таблицы. Стабильностью в игре команды и не пахнет.

Минувший тур также не принес команде очков. На сей раз «Верес» в формально домашнем, а по сути, выездном матче минимально уступил «Динамо».

Три своих последних поединка команда проиграла. Правда, и соперники в этих матчах были очень серьезные.

При этом оборона команды действует не лучшим образом. В 14 матчах пропущено уже 19 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Ингульца» — за 3.10.

Петровцы мотивированы выбраться из опасной зоны.

«Верес» наверняка постарается прервать свою пораженческую серию .

Ровенчане традиционно успешно противостоят «Ингульцу». Наши прогноз и ставка — Победа «Вереса» с коэффициентом 2.30.