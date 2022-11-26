«Ингулец»
«Ингулец» несколько поправил свою турнирную ситуацию. Петровцы уже оттолкнулись от дна таблицы, осев на 14 позиции.
Молодому наставнику Младену Бартуловичу удалось встряхнуть команду. По игре «Ингулец» смотрится вполне себе пристойно.
В предыдущем туре «Ингулец» добыл важнейшие три очка. Петровцы в родных стенах минимально переиграли «Львов».
Матчи с «Вересом» для команды проходят традиционно неудачно. Из трех официальных встреч проиграно две.
«Верес»
Ровенчане начали чемпионат неплохо, но затем откатились в середину таблицы. Стабильностью в игре команды и не пахнет.
Минувший тур также не принес команде очков. На сей раз «Верес» в формально домашнем, а по сути, выездном матче минимально уступил «Динамо».
Три своих последних поединка команда проиграла. Правда, и соперники в этих матчах были очень серьезные.
При этом оборона команды действует не лучшим образом. В 14 матчах пропущено уже 19 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Ингульца» — за 3.10.
Петровцы мотивированы выбраться из опасной зоны.
«Верес» наверняка
Ровенчане традиционно успешно противостоят «Ингульцу». Наши прогноз и ставка — Победа «Вереса» с коэффициентом 2.30.