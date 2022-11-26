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    Долгожданная виктория «Вереса»?

    «Ингулец» — «Верес». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, УПЛ, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Верес»
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    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 26 Ноября 2022 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 14:00 Верес Верес
  • Ровно
    •

    «Ингулец»

    «Ингулец» несколько поправил свою турнирную ситуацию. Петровцы уже оттолкнулись от дна таблицы, осев на 14 позиции.

    Молодому наставнику Младену Бартуловичу удалось встряхнуть команду. По игре «Ингулец» смотрится вполне себе пристойно.

    В предыдущем туре «Ингулец» добыл важнейшие три очка. Петровцы в родных стенах минимально переиграли «Львов».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Вересом» для команды проходят традиционно неудачно. Из трех официальных встреч проиграно две.

    «Верес»

    Ровенчане начали чемпионат неплохо, но затем откатились в середину таблицы. Стабильностью в игре команды и не пахнет.

    Минувший тур также не принес команде очков. На сей раз «Верес» в формально домашнем, а по сути, выездном матче минимально уступил «Динамо».

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    • Три своих последних поединка команда проиграла. Правда, и соперники в этих матчах были очень серьезные.

    При этом оборона команды действует не лучшим образом. В 14 матчах пропущено уже 19 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Ингульца» — за 3.10.

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    Петровцы мотивированы выбраться из опасной зоны.

    «Верес» наверняка постарается прервать свою пораженческую серию.

    Ровенчане традиционно успешно противостоят «Ингульцу». Наши прогноз и ставка — Победа «Вереса» с коэффициентом 2.30.

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    «Ингулец» — «Верес»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «Вереса»?
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