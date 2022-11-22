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    «Зенит» начинает и выигрывает!

    «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, товарищеский матч, 22 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Црвена Звезда»
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    Иван Сергеев
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 20:00 мск. «Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 22 Ноября 2022 года
    Зенит
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    •  Зенит 20:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
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    «Зенит»

    Команда Сергея Семака вряд ли упустит чемпионский титул. В РПЛ зенитовцам нет равных, и проиграть чемпионат питерцы могут только сами себе.

    Наверняка в этом матче Семак даст шанс проявить себя некоторым резервистам. Да и несколько основных исполнителей будут задействованы.

    В своем предыдущем поединке петербуржцы выиграли. В кубковой встрече «Зенит» справился с «Факелом» (0:2).

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    Поединки с белградцами для команды традиционно складываются успешно. Все пять очных встреч завершились победами.

    «Црвена Звезда»

    Белградцы в своем чемпионате также недосягаемы. «Црвена Звезда» явно сильнее всех в лиге.

    Предыдущий поединок команда провела продуктивно. В контрольной встрече был обыгран «Радевац» (2:0).

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    • Причем эта победа стала для команды четвертой к ряду. Причем в этих четырех поединках белградцы пропустили только один раз.

    В этой встрече у «Црвены Звезды» есть мотивация прервать серию неудач в матчах с петербуржцами. Вот только сербы вряд ли сыграют в оптимальном кадровом сочетании.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Црвены Звезды» — за 4.62.

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    «Зенит» в любом составе смотрится грозно. «Црвена Звезда» наверняка будет действовать вторым номером.

    Команда Семака наверняка начнет матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Зенита» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 22.11.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» начинает и выигрывает!
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