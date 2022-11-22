«Зенит»
Команда Сергея Семака вряд ли упустит чемпионский титул. В РПЛ зенитовцам нет равных, и проиграть чемпионат питерцы могут только сами себе.
Наверняка в этом матче Семак даст шанс проявить себя некоторым резервистам. Да и несколько основных исполнителей будут задействованы.
В своем предыдущем поединке петербуржцы выиграли. В кубковой встрече «Зенит» справился с «Факелом» (0:2).
Поединки с белградцами для команды традиционно складываются успешно. Все пять очных встреч завершились победами.
«Црвена Звезда»
Белградцы в своем чемпионате также недосягаемы. «Црвена Звезда» явно сильнее всех в лиге.
Предыдущий поединок команда провела продуктивно. В контрольной встрече был обыгран «Радевац» (2:0).
Причем эта победа стала для команды четвертой к ряду. Причем в этих четырех поединках белградцы пропустили только один раз.
В этой встрече у «Црвены Звезды» есть мотивация прервать серию неудач в матчах с петербуржцами. Вот только сербы вряд ли сыграют в оптимальном кадровом сочетании.
Прогноз и ставка
На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Црвены Звезды» — за 4.62.
«Зенит»
Команда Семака наверняка начнет матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Зенита» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.