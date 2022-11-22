«Зенит» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 20:00 мск. «Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Команда Сергея Семака вряд ли упустит чемпионский титул. В РПЛ зенитовцам нет равных, и проиграть чемпионат питерцы могут только сами себе.

Наверняка в этом матче Семак даст шанс проявить себя некоторым резервистам. Да и несколько основных исполнителей будут задействованы.

В своем предыдущем поединке петербуржцы выиграли. В кубковой встрече «Зенит» справился с «Факелом» (0:2).

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Поединки с белградцами для команды традиционно складываются успешно. Все пять очных встреч завершились победами.

«Црвена Звезда»

Белградцы в своем чемпионате также недосягаемы. «Црвена Звезда» явно сильнее всех в лиге.

Предыдущий поединок команда провела продуктивно. В контрольной встрече был обыгран «Радевац» (2:0).

Причем эта победа стала для команды четвертой к ряду. Причем в этих четырех поединках белградцы пропустили только один раз.

В этой встрече у «Црвены Звезды» есть мотивация прервать серию неудач в матчах с петербуржцами. Вот только сербы вряд ли сыграют в оптимальном кадровом сочетании.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Црвены Звезды» — за 4.62.

«Зенит» в любом составе смотрится грозно . «Црвена Звезда» наверняка будет действовать вторым номером.

Команда Семака наверняка начнет матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Зенита» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.