20 ноября в 16-м туре второго испанского дивизиона «Леванте» на своем поле в Валенсии сыграет против «Лас-Пальмаса». Начало — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» по итогам прошлого сезона вылете из Примеры в Сегунды, где на данный момент с 26 очками идет четвертым, отставая от второй позиции всего лишь на балл.

«Лягушки» начали данную компанию с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды сыграли вничью и дважды победили. Однако затем они выдали серию из четырех встреч без викторий, проиграв три раза в этот период.

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В последующих же шести матчах чемпионата клуб из Валенсии не уступал, выиграв за этот период пять встреч при одной мировой. В минувшем туре он обыграл 3:2 в гостях «Альбасете», а накануне разгромил в Кубке страны третьелиговый «Олот» 4:0.

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На своей территории «Леванте» в текущем первенстве выиграл четыре из семи проведенных игр, дважды еще коллектив проигрывал и один матч свел вничью.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в прошлом сезоне боролся за выход в Примеру, но проиграл на стадии плей-офф. В текущем сезоне он также является одним из претендентов на повышение в классе.

Сейчас канарцы с 27 зачетными пунктами разместились на второй строке в турнирной таблице Сегунды, но группа преследователей находится совсем рядом. Коллектив в этом первенстве семь встреч выиграл, шесть раз сыграл вничью и дважды уступал.

Сейчас у островитян 3-матчевая безвыигрышная серия. Сперва в этот период они потерпели два сухих фиаско, после чего расписали домашнюю мировую с «Эйбаром» 1:1, а затем прошли клуб четвертой лиги в Кубке Испании, выиграв 1:0.

Из семи выездных поединков текущего первенства «Лас-Пальмас» уступил лишь в одном, а также по три раза побеждал и играл вничью.

«Леванте» удачно выступает против «Лас-Пальмаса» в последнее время, выиграв семь матчей из десяти минувших при трех мировых исходах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.28.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.24.

«Леванте» набрал приличный ход, а «Лас-Пальмас» напротив сдал в последнем отрезке. Так что в данном сражении рекомендуем ставить на викторию хозяев.