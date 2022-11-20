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    «Лягушки» положат на лопатки островитян

    «Леванте» — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Испании, 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Лас-Пальмас»
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    «Леванте»
    20 ноября в 16-м туре второго испанского дивизиона «Леванте» на своем поле в Валенсии сыграет против «Лас-Пальмаса». Начало — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Ноября 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Леванте»

    «Леванте» по итогам прошлого сезона вылете из Примеры в Сегунды, где на данный момент с 26 очками идет четвертым, отставая от второй позиции всего лишь на балл.

    «Лягушки» начали данную компанию с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды сыграли вничью и дважды победили. Однако затем они выдали серию из четырех встреч без викторий, проиграв три раза в этот период.

    Коэффициенты матча Леванте — Лас-Пальмас

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    В последующих же шести матчах чемпионата клуб из Валенсии не уступал, выиграв за этот период пять встреч при одной мировой. В минувшем туре он обыграл 3:2 в гостях «Альбасете», а накануне разгромил в Кубке страны третьелиговый «Олот» 4:0.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Леванте» в текущем первенстве выиграл четыре из семи проведенных игр, дважды еще коллектив проигрывал и один матч свел вничью.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» в прошлом сезоне боролся за выход в Примеру, но проиграл на стадии плей-офф. В текущем сезоне он также является одним из претендентов на повышение в классе.

    Сейчас канарцы с 27 зачетными пунктами разместились на второй строке в турнирной таблице Сегунды, но группа преследователей находится совсем рядом. Коллектив в этом первенстве семь встреч выиграл, шесть раз сыграл вничью и дважды уступал.

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    • Сейчас у островитян 3-матчевая безвыигрышная серия. Сперва в этот период они потерпели два сухих фиаско, после чего расписали домашнюю мировую с «Эйбаром» 1:1, а затем прошли клуб четвертой лиги в Кубке Испании, выиграв 1:0.

    Из семи выездных поединков текущего первенства «Лас-Пальмас» уступил лишь в одном, а также по три раза побеждал и играл вничью.

    «Леванте» удачно выступает против «Лас-Пальмаса» в последнее время, выиграв семь матчей из десяти минувших при трех мировых исходах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.28.

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    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.24.

    «Леванте» набрал приличный ход, а «Лас-Пальмас» напротив сдал в последнем отрезке. Так что в данном сражении рекомендуем ставить на викторию хозяев.

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    «Леванте» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. «Лягушки» положат на лопатки островитян
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