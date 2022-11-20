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    Вернется ли Венгрия на победный путь?

    Венгрия — Греция. Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, товарищеский матч, 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Греция
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    Венгрия не выиграла два последних матча
    Венгрия в Будапеште сыграет на своем поле с Грецией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 22:15 мск. Венгрия — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 20 Ноября 2022 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 22:15 Греция Греция
  • Афины
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    Венгрия

    Венгры очень сильно выступили в Лиге наций. Лидерство было упущено лишь в последнем туре, но опередить Германию и Англию дорогого стоит.

    Свой последний матч в турнире Венгрия провела неудачно. Это было то самое решающее поражение от Италии (0:2).

    Коэффициенты матча Венгрия — Греция

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    Зато еще в июне венгры заставили заговорить о себе всю футбольную Европу. Команда на выезде разгромила Англию (0:4).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В последнем своем матче мадьяры разошлись миром с Люксембургом (2:2) на выезде в рамках товарищеской встречи.

    Греция

    В прошедшем розыгрыше Лиги наций эллины сыграли успешно, благодаря чему в следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы в пяти матчах из шести.

    Причем Греция забила 10 мячей и только дважды пропустили в шести поединках групповой стадии турнира. На ЧМ-2022 ей также не удалось выйти.

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    • В последних семи поединках во всех турнирах коллектив выиграл пять раз при одном поражении — от Кипра (0:1) на выезде.

    В своем прошлом поединке сборная не сумела переиграть на выезде Мальту, сыграв вничью 2:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.

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    Венгрия — Греция: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли Венгрия на победный путь?
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