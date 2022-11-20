Венгрия в Будапеште сыграет на своем поле с Грецией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 22:15 мск. Венгрия — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Венгры очень сильно выступили в Лиге наций. Лидерство было упущено лишь в последнем туре, но опередить Германию и Англию дорогого стоит.

Свой последний матч в турнире Венгрия провела неудачно. Это было то самое решающее поражение от Италии (0:2).

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Зато еще в июне венгры заставили заговорить о себе всю футбольную Европу. Команда на выезде разгромила Англию (0:4).

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В последнем своем матче мадьяры разошлись миром с Люксембургом (2:2) на выезде в рамках товарищеской встречи.

Греция

В прошедшем розыгрыше Лиги наций эллины сыграли успешно, благодаря чему в следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы в пяти матчах из шести.

Причем Греция забила 10 мячей и только дважды пропустили в шести поединках групповой стадии турнира. На ЧМ-2022 ей также не удалось выйти.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив выиграл пять раз при одном поражении — от Кипра (0:1) на выезде.

В своем прошлом поединке сборная не сумела переиграть на выезде Мальту, сыграв вничью 2:2.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.