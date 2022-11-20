Венгрия
Венгры очень сильно выступили в Лиге наций. Лидерство было упущено лишь в последнем туре, но опередить Германию и Англию дорогого стоит.
Свой последний матч в турнире Венгрия провела неудачно. Это было то самое решающее поражение от Италии (0:2).
Коэффициенты матча Венгрия — Греция
Зато еще в июне венгры заставили заговорить о себе всю футбольную Европу. Команда на выезде разгромила Англию (0:4).
В последнем своем матче мадьяры разошлись миром с Люксембургом (2:2) на выезде в рамках товарищеской встречи.
Греция
В прошедшем розыгрыше Лиги наций эллины сыграли успешно, благодаря чему в следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы в пяти матчах из шести.
Причем Греция забила 10 мячей и только дважды пропустили в шести поединках групповой стадии турнира. На ЧМ-2022 ей также не удалось выйти.
В последних семи поединках во всех турнирах коллектив выиграл пять раз при одном поражении — от Кипра (0:1) на выезде.
В своем прошлом поединке сборная не сумела переиграть на выезде Мальту, сыграв вничью 2:2.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.