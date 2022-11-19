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    «Колос» и «Ворскла» выдадут «верховой» матч

    «Колос» — «Ворскла». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, УПЛ, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Ворскла»
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    Марлисон
    «Колос» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 15:00 мск. «Колос» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 19 Ноября 2022 года
    Колос
  • Ковалёвка
    •  Колос 15:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Колос»

    «Колос» способен дать бой любому оппоненту по УПЛ. Пример тому последняя встреча с «Динамо», где клуб из Ковалевки вырвал сухую ничью.

    Вообще, команда Ярослава Вишняка вдоль и поперек начинена опытными исполнителями. Отметим креативного хавбека Сергея Болбата.

    Нынешнее 7 место не устраивает маленький, но амбициозный клуб. Да и с атакой пока не все ладно: только 10 голов в 12 матчах.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Ворсклой» для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних очных поединков «Колос» выиграл лишь раз при четырех коллизиях.

    «Ворскла»

    После провального старта полтавчане заметно улучшили свою игру и результаты. Наконец-то стала заметной крепкая рука Виктора Скрипника.

    Минувший тур также стал для команды успешным. «Ворскла» не дала себя обыграть лидеру «Днепру-1» (1:1).

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    • Причем до того полтавчане уступили «Кривбассу» (1:0). Хотя перед этим выиграли два матча к ряду.

    Отметим важность в атакующих построениях полтавчан Дениса Олейника. Опытный игрок креативен и способен взять игру на себя.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Колоса» — за 2.90.

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    «Колос» наверняка постарается прибавить в плане реализации.

    «Ворскла» демонстрирует приличный уровень игры.

    Обе команды наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.23.

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    «Колос» — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. «Колос» и «Ворскла» выдадут «верховой» матч
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