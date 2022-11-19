«Колос» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 15:00 мск. «Колос» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

«Колос» способен дать бой любому оппоненту по УПЛ. Пример тому последняя встреча с «Динамо», где клуб из Ковалевки вырвал сухую ничью.

Вообще, команда Ярослава Вишняка вдоль и поперек начинена опытными исполнителями. Отметим креативного хавбека Сергея Болбата.

Нынешнее 7 место не устраивает маленький, но амбициозный клуб. Да и с атакой пока не все ладно: только 10 голов в 12 матчах.

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Матчи с «Ворсклой» для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних очных поединков «Колос» выиграл лишь раз при четырех коллизиях.

«Ворскла»

После провального старта полтавчане заметно улучшили свою игру и результаты. Наконец-то стала заметной крепкая рука Виктора Скрипника.

Минувший тур также стал для команды успешным. «Ворскла» не дала себя обыграть лидеру «Днепру-1» (1:1).

Причем до того полтавчане уступили «Кривбассу» (1:0). Хотя перед этим выиграли два матча к ряду.

Отметим важность в атакующих построениях полтавчан Дениса Олейника. Опытный игрок креативен и способен взять игру на себя.

Прогноз и ставка

На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Колоса» — за 2.90.

«Колос» наверняка постарается прибавить в плане реализации .

«Ворскла» демонстрирует приличный уровень игры.

Обе команды наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.23.