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    «Слоны» окажутся сильнее «жеребцов»

    Буркина-Фасо — Кот-д'Ивуар. Прогноз, ставка (к. 3.06) на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Буркина-Фасо — Кот-д'Ивуар
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    Николя Пепе
    19 ноября в товарищеском поединке сборная Буркина-Фасо сыграет против национальной команды Кот-д'Ивуара. Матч пройдет на нейтральном поле и начнется в 19:00 по мск. Буркина-Фасо — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2022 года
    Кот-д Ивуар
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Кот-д Ивуар 19:00 Буркина-Фасо Буркина-Фасо
  • Уагадугу
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    Буркина-Фасо

    Сборная Буркина-Фасо ни когда не брала участие в финальной части чемпионатов мира. И в этом отборочном цикле она остановилась еще на второй стадии отбора в своей зоне, пропустив вперед себя Алжир.

    Намного лучше дела «жеребцов» обстоят на континентальных соревнованиях. Там они неоднократно выступали на основных этапах Кубка Африки и даже дважды становились призерами.

    Буркинийцы пока неплохо выступают в квалификации в КАН-2023, но не смоли преодолеть квалификацию к Чемпионату африканских наций, проиграв в финальной стадии квалификации как раз предстоящему противнику по пенальти.

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    Сборная Буркина-Фасо выиграла свои два последних проведенных матча, переиграв в товарняках поочередно еще в сентябре 1:0 ДР Конго и 2:1 Коморские острова.

    Кот-д'Ивуар

    Национальная команда Кот-д'Ивуара трижды выступала в финальной части чемпионатов мира, но ни разу не выходила из группы. Этот мундиаль она пропускает, уступив дорогу еще на втором этапе отбора Камеруну.

    «Слоны» постоянно в последнее время добирались до основной части Кубка Африки и даже дважды смогли его выиграть. В последнем же своем турнире они остановились на стадии 1/8 финала.

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    • В этом году ивуарийцы набрали четыре очка в двух играх отбора КАН-2023 и преодолели квалификацию к Чемпионату африканских наций, одолев предстоящего противника на последней стадии отбора.

    Несколько дней тому назад сборная Кот-д'Ивуара провела товарищеский матч против команды Бурунди, выиграв его со счетом 4:0.

    Кот-д'Ивуара никогда не проигрывал Буркина-Фасо в истории противостояний, выиграв шесть раз и расписав четыре мировые.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Буркина-Фасо предлагают — 2.22.

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    На викторию Кот-д'Ивуар дают — 3.06, ничья оценена — в 3.10.

    Несмотря на котировки букмекеров, мы в этом матче отдаем предпочтение ивуарийцам, которые исторически удачно играют против предстоящего противника, и ставим на их победу.

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    Буркина-Фасо — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. «Слоны» окажутся сильнее «жеребцов»
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