«Кельн»
Эта команда борется за выживание в элите немецкого футбола. На данный момент «Кельн» занимает 13 место в таблице.
В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Кельн» на выезде уступил «Герте» (2:0).
При этом 4 победы в 15 турах — ужасающий показатель. Да и забивает команда натужно: всего лишь 21 гол.
Матчи со швабами для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Кельн» по два раза выиграл и проиграл.
«Штутгарт»
Эта команда все никак не может выбраться из опасной зоны. На текущий момент швабы находятся на 16 позиции.
Причем в 15 турах Бундеслиги «Штутгарт» пропустил уже 27 мячей. Да и статистика побед скудная: всего 3 виктории.
Предыдущий тур чемпионата принес негативные эмоции. На выезде команда уступила «Байеру» (2:0).
В этом поединке швабы наверняка постараются преуспеть в атаке. Для этого у них есть все перспективы.
Прогноз и ставка
На победу «Кельна» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Штутгарта» — за 2.90.
«Кельн» имеет проблемы с реализацией. «Штутгарт»
Швабы немного надежнее действуют в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.90.