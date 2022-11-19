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    «Козлов» ждет разочарование?!

    «Кельн» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Штутгарт»
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    Саркис Адамян
    «Кельн» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 17:00 мск. «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Первая лига 19 Ноября 2022 года
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    «Кельн»

    Эта команда борется за выживание в элите немецкого футбола. На данный момент «Кельн» занимает 13 место в таблице.

    В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Кельн» на выезде уступил «Герте» (2:0).

    При этом 4 победы в 15 турах — ужасающий показатель. Да и забивает команда натужно: всего лишь 21 гол.

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    Матчи со швабами для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Кельн» по два раза выиграл и проиграл.

    «Штутгарт»

    Эта команда все никак не может выбраться из опасной зоны. На текущий момент швабы находятся на 16 позиции.

    Причем в 15 турах Бундеслиги «Штутгарт» пропустил уже 27 мячей. Да и статистика побед скудная: всего 3 виктории.

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    • Предыдущий тур чемпионата принес негативные эмоции. На выезде команда уступила «Байеру» (2:0).

    В этом поединке швабы наверняка постараются преуспеть в атаке. Для этого у них есть все перспективы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кельна» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Штутгарта» — за 2.90.

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    «Кельн» имеет проблемы с реализацией. «Штутгарт» наверняка будет активен в атаке.

    Швабы немного надежнее действуют в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.90.

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    «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. «Козлов» ждет разочарование?!
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