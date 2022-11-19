«Кельн» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 17:00 мск. «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

Эта команда борется за выживание в элите немецкого футбола. На данный момент «Кельн» занимает 13 место в таблице.

В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Кельн» на выезде уступил «Герте» (2:0).

При этом 4 победы в 15 турах — ужасающий показатель. Да и забивает команда натужно: всего лишь 21 гол.

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Матчи со швабами для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Кельн» по два раза выиграл и проиграл.

«Штутгарт»

Эта команда все никак не может выбраться из опасной зоны. На текущий момент швабы находятся на 16 позиции.

Причем в 15 турах Бундеслиги «Штутгарт» пропустил уже 27 мячей. Да и статистика побед скудная: всего 3 виктории.

Предыдущий тур чемпионата принес негативные эмоции. На выезде команда уступила «Байеру» (2:0).

В этом поединке швабы наверняка постараются преуспеть в атаке. Для этого у них есть все перспективы.

Прогноз и ставка

На победу «Кельна» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Штутгарта» — за 2.90.

«Кельн» имеет проблемы с реализацией. «Штутгарт» наверняка будет активен в атаке .

Швабы немного надежнее действуют в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.90.