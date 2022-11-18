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    Испанская молодежка начнет матч активно

    Испания U21 — Япония U21. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, товарищеский матч, 18 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Испания U21 — Япония U21
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    Брайан Хиль
    Испания U21 сыграет на своем поле с Японией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 22:00 мск. Испания U21 — Япония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания U21

    На молодежном уровне сборные Испании всегда сильны. Вот и нынешний созыв молодежки смотрится впечатляюще.

    В своих последних матчах Испания U21 выглядела мощно. Например, была обыграна крепкая румынская дружина (1:4).

    Свой последний на данный момент поединок команда также провела успешно. Норвежские сверстники были разбиты (3:0).

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    Вот и в этом поединке молодые испанцы будут активно атаковать. Тем более, соперник не хватает звезд с неба.

    Япония U21

    У японцев со стабильностью дела обстоят не лучшим образом. Могут выдать яркий поединок, а могут провалить два последующих.

    Свой последний матч Япония U21 провела удачно. Ничья с итальянцами (1:1) вполне сойдет за позитивный результат.

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    • До того команда уступила швейцарцам (1:2). Впрочем, японцы способны прибавить в игре.

    Нет сомнений, что японская молодая поросль будет пытаться проявить себя на фоне столь мощного соперника. Вот только главным будет сдержать атаки испанцев.

    Прогноз и ставка

    На победу Испании U21 в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу Японии U21 — за 4.88.

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    Испания U21 наверняка пойдет вперед с первых минут матча. Японцы крайне нестабильны.

    Испанцы обеспечат стартовый натиск. Наши прогноз и ставка — Победа Испании U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.12.

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    Испания U21 — Япония U21: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.11.2022. Прогнозы на футбол. Испанская молодежка начнет матч активно
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