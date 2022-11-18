Испания U21
На молодежном уровне сборные Испании всегда сильны. Вот и нынешний созыв молодежки смотрится впечатляюще.
В своих последних матчах Испания U21 выглядела мощно. Например, была обыграна крепкая румынская дружина (1:4).
Свой последний на данный момент поединок команда также провела успешно. Норвежские сверстники были разбиты (3:0).
Вот и в этом поединке молодые испанцы будут активно атаковать. Тем более, соперник не хватает звезд с неба.
Япония U21
У японцев со стабильностью дела обстоят не лучшим образом. Могут выдать яркий поединок, а могут провалить два последующих.
Свой последний матч Япония U21 провела удачно. Ничья с итальянцами (1:1) вполне сойдет за позитивный результат.
До того команда уступила швейцарцам (1:2). Впрочем, японцы способны прибавить в игре.
Нет сомнений, что японская молодая поросль будет пытаться проявить себя на фоне столь мощного соперника. Вот только главным будет сдержать атаки испанцев.
Прогноз и ставка
На победу Испании U21 в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу Японии U21 — за 4.88.
Испания U21 наверняка пойдет вперед с первых минут матча. Японцы
Испанцы обеспечат стартовый натиск. Наши прогноз и ставка — Победа Испании U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.12.