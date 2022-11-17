Люксембург
Люксембург неплохо выступил в Лиге наций. Команда заняла второе место в своей группе, уступив только Турции.
В последних матчах Люксембург смотрелся симпатично. Например, с теми же турками удалось сыграть вничью (3:3).
Коэффициенты матча Люксембург — Венгрия
А вот свой последний поединок сборная Люксембурга выиграла. Минимально была обыграна Литва.
Поединки с венграми для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних матчей проиграно четыре.
Венгрия
Венгры очень сильно выступили в Лиге наций. Лидерство было упущено лишь в последнем туре, но опередить Германию и Англию дорогого стоит.
Свой последний матч Венгрия провела неудачно. Это было то самое решающее поражение от Италии (0:2).
Зато еще в июне венгры заставили заговорить о себе всю футбольную Европу. Команда на выезде разгромила Англию (0:4).
Состав у венгров по именам довольно посредственный. Между тем, сборная Венгрия уже не раз доказывала свою состоятельность.
Прогноз и ставка
На победу Венгрии в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу Люксембурга — за 5.50.
Люксембург способен дать бой любому оппоненту. Венгры
Венгрия успешно играет с грандами, а вот на поединок с футбольным карликом может не хватить мотивации. Наши прогноз и ставка — Победа Люксембурга или ничья с коэффициентом 2.30.