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    Люксембург даст бой венграм

    Люксембург — Венгрия. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Венгрия
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    Люксембург сыграет на своем поле с Венгрией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 22:00 мск. Люксембург — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 22:00 Венгрия Венгрия
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    Люксембург

    Люксембург неплохо выступил в Лиге наций. Команда заняла второе место в своей группе, уступив только Турции.

    В последних матчах Люксембург смотрелся симпатично. Например, с теми же турками удалось сыграть вничью (3:3).

    Коэффициенты матча Люксембург — Венгрия

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    А вот свой последний поединок сборная Люксембурга выиграла. Минимально была обыграна Литва.

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    Поединки с венграми для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних матчей проиграно четыре.

    Венгрия

    Венгры очень сильно выступили в Лиге наций. Лидерство было упущено лишь в последнем туре, но опередить Германию и Англию дорогого стоит.

    Свой последний матч Венгрия провела неудачно. Это было то самое решающее поражение от Италии (0:2).

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    • Зато еще в июне венгры заставили заговорить о себе всю футбольную Европу. Команда на выезде разгромила Англию (0:4).

    Состав у венгров по именам довольно посредственный. Между тем, сборная Венгрия уже не раз доказывала свою состоятельность.

    Прогноз и ставка

    На победу Венгрии в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу Люксембурга — за 5.50.

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    Люксембург способен дать бой любому оппоненту. Венгры могут банально недооценить соперника.

    Венгрия успешно играет с грандами, а вот на поединок с футбольным карликом может не хватить мотивации. Наши прогноз и ставка — Победа Люксембурга или ничья с коэффициентом 2.30.

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    Люксембург — Венгрия: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Люксембург даст бой венграм
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