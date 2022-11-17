Люксембург сыграет на своем поле с Венгрией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 22:00 мск. Люксембург — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

Люксембург неплохо выступил в Лиге наций. Команда заняла второе место в своей группе, уступив только Турции.

В последних матчах Люксембург смотрелся симпатично. Например, с теми же турками удалось сыграть вничью (3:3).

Коэффициенты матча Люксембург — Венгрия 1X2Новым игрокам 5.603.751.65Фрибет$40

А вот свой последний поединок сборная Люксембурга выиграла. Минимально была обыграна Литва.

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Поединки с венграми для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних матчей проиграно четыре.

Венгрия

Венгры очень сильно выступили в Лиге наций. Лидерство было упущено лишь в последнем туре, но опередить Германию и Англию дорогого стоит.

Свой последний матч Венгрия провела неудачно. Это было то самое решающее поражение от Италии (0:2).

Зато еще в июне венгры заставили заговорить о себе всю футбольную Европу. Команда на выезде разгромила Англию (0:4).

Состав у венгров по именам довольно посредственный. Между тем, сборная Венгрия уже не раз доказывала свою состоятельность.

Прогноз и ставка

На победу Венгрии в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу Люксембурга — за 5.50.

Люксембург способен дать бой любому оппоненту. Венгры могут банально недооценить соперника .

Венгрия успешно играет с грандами, а вот на поединок с футбольным карликом может не хватить мотивации. Наши прогноз и ставка — Победа Люксембурга или ничья с коэффициентом 2.30.