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    Удержится ли «Айнтрахт» в топ-4 Бундеслиги?

    «Майнц» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Бундеслига, 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт» выиграл три последних матча
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Ноября 2022 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Майнц»

    «Майнц» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 14-ти матчах 18 очков. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков.

    В прошлом туре «Майнц» проиграл на выезде «Шальке» (0:1). Перед этим он потерпел дома разгром от «Вольфсбурга» (0:3) и на выезде от «Баварии» (2:6).

    Коэффициенты матча Майнц — Айнтрахт Ф

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    Таким образом, у коллектива на сегодня серия поражений из трех поединков кряду.

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    Перед этим «Карнавальщики» не знали поражений в четырех поединках во всех турнирах при трех победах кряду в конце этой серии.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 14-ти турах 26 очков.

    «Орлы» ударно провели прошлую неделю. Сперва благодаря выездной победе над лиссабонским «Спортингом» клуб из Франкфурта вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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    • Затем в Бундеслиге коллектив обыграл на выезде «Аугсбург» (2:1), после чего справился дома с «Хоффенхаймом» (4:2).

    Таким образом, можно констатировать, что «Айнтрахт» сейчас в порядке — в восьми недавних матчах у него семь побед, три из которых — в последних играх.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично читают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Айнтрахт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.

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    «Майнц» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Айнтрахт» в топ-4 Бундеслиги?
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