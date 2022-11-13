«Майнц»
«Майнц» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 14-ти матчах 18 очков. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков.
В прошлом туре «Майнц» проиграл на выезде «Шальке» (0:1). Перед этим он потерпел дома разгром от «Вольфсбурга» (0:3) и на выезде от «Баварии» (2:6).
Коэффициенты матча Майнц — Айнтрахт Ф
Таким образом, у коллектива на сегодня серия поражений из трех поединков кряду.
Перед этим «Карнавальщики» не знали поражений в четырех поединках во всех турнирах при трех победах кряду в конце этой серии.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 14-ти турах 26 очков.
«Орлы» ударно провели прошлую неделю. Сперва благодаря выездной победе над лиссабонским «Спортингом» клуб из Франкфурта вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Затем в Бундеслиге коллектив обыграл на выезде «Аугсбург» (2:1), после чего справился дома с «Хоффенхаймом» (4:2).
Таким образом, можно констатировать, что «Айнтрахт» сейчас в порядке — в восьми недавних матчах у него семь побед, три из которых — в последних играх.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично читают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех хозяев поля оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Айнтрахт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.