«Майнц» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 14-ти матчах 18 очков. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков.

В прошлом туре «Майнц» проиграл на выезде «Шальке» (0:1). Перед этим он потерпел дома разгром от «Вольфсбурга» (0:3) и на выезде от «Баварии» (2:6).

Коэффициенты матча Майнц — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.803.602.40Фрибет$40

Таким образом, у коллектива на сегодня серия поражений из трех поединков кряду.

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Перед этим «Карнавальщики» не знали поражений в четырех поединках во всех турнирах при трех победах кряду в конце этой серии.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 14-ти турах 26 очков.

«Орлы» ударно провели прошлую неделю. Сперва благодаря выездной победе над лиссабонским «Спортингом» клуб из Франкфурта вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Затем в Бундеслиге коллектив обыграл на выезде «Аугсбург» (2:1), после чего справился дома с «Хоффенхаймом» (4:2).

Таким образом, можно констатировать, что «Айнтрахт» сейчас в порядке — в восьми недавних матчах у него семь побед, три из которых — в последних играх.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично читают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Айнтрахт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.