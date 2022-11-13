«Фрайбург»
«Фрайбург» смотрится мощно как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. В своем чемпионате команда занимает 2-е место с отставанием в четыре балла от лидера «Баварии».
Свой последний поединок в национальном первенства команда провела неудачно. Она на выезде потерпела поражение от «РБ Лейпциг» (1:3).
Коэффициенты матча Фрайбург — Унион
До этого в шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знал поражений при четырех победах и двух ничьих.
В Лиге Европы немцы также показали себя блестяще. Они заняли первое место в группе и вышли сразу в 1/8 финала турнира.
«Унион Берлин»
«Унион Берлин» в нынешнем сезоне выглядит очень даже симпатично. В Бундеслиге берлинцы оккупировали 3 место, уступая нынешнему сопернику по разнице мячей.
В позапрошлом туре команда провалилась. Столичный клуб на выезде потерпел разгромное поражение от «Байера» (5:0).
В прошлом поединке национального первенства коллектив уже не проиграл, но и победить не смог, сыграв вничью с «Аугсбургом» (2:2).
А вот до этих поединков «Унион» добыл три виктории кряду. Причем до унижения в позапролом туре берлинцы пропустили всего 9 раз.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично читают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.