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    «Фрайбург» — «Унион Берлин». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Бундеслига, 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Унион Берлин»
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    «Фрайбург» занимает 2 место
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Унионом Берлин» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 19:30 мск. «Фрайбург» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Ноября 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 19:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» смотрится мощно как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. В своем чемпионате команда занимает 2-е место с отставанием в четыре балла от лидера «Баварии».

    Свой последний поединок в национальном первенства команда провела неудачно. Она на выезде потерпела поражение от «РБ Лейпциг» (1:3).

    Коэффициенты матча Фрайбург — Унион

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    До этого в шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знал поражений при четырех победах и двух ничьих.

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    В Лиге Европы немцы также показали себя блестяще. Они заняли первое место в группе и вышли сразу в 1/8 финала турнира.

    «Унион Берлин»

    «Унион Берлин» в нынешнем сезоне выглядит очень даже симпатично. В Бундеслиге берлинцы оккупировали 3 место, уступая нынешнему сопернику по разнице мячей.

    В позапрошлом туре команда провалилась. Столичный клуб на выезде потерпел разгромное поражение от «Байера» (5:0).

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    • В прошлом поединке национального первенства коллектив уже не проиграл, но и победить не смог, сыграв вничью с «Аугсбургом» (2:2).

    А вот до этих поединков «Унион» добыл три виктории кряду. Причем до унижения в позапролом туре берлинцы пропустили всего 9 раз.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично читают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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    «Фрайбург» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет схватку за второе место в Бундеслиге?
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