«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Унионом Берлин» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 19:30 мск. «Фрайбург» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» смотрится мощно как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. В своем чемпионате команда занимает 2-е место с отставанием в четыре балла от лидера «Баварии».

Свой последний поединок в национальном первенства команда провела неудачно. Она на выезде потерпела поражение от «РБ Лейпциг» (1:3).

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До этого в шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знал поражений при четырех победах и двух ничьих.

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В Лиге Европы немцы также показали себя блестяще. Они заняли первое место в группе и вышли сразу в 1/8 финала турнира.

«Унион Берлин»

«Унион Берлин» в нынешнем сезоне выглядит очень даже симпатично. В Бундеслиге берлинцы оккупировали 3 место, уступая нынешнему сопернику по разнице мячей.

В позапрошлом туре команда провалилась. Столичный клуб на выезде потерпел разгромное поражение от «Байера» (5:0).

В прошлом поединке национального первенства коллектив уже не проиграл, но и победить не смог, сыграв вничью с «Аугсбургом» (2:2).

А вот до этих поединков «Унион» добыл три виктории кряду. Причем до унижения в позапролом туре берлинцы пропустили всего 9 раз.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично читают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.