«Алания» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Барсы» несутся в элиту, но пока не могут серьезно оторваться от многочисленных конкурентов. Гандикап от идущей следом «Балтики» составляет всего 3 очка.

Вот и минувший тур не принес владикавказцам положительных эмоций. Команда уступила «Балтике» (2:1).

«Алания» традиционно мощно атакует. Правда, средняя результативность, как для «барсов», скромная — 2 гола за матч.

Прогнозы на ФНЛ

Поражение от «балтийцев» наверняка раззадорит «Аланию». Так что в этом матче ждем от нее быстрой реабилитации!

«Родина»

Эта команда сложновато обвыкается в первой лиге. Правда, зону вылета «Родина» уже покинула, обосновавшись на 14 позиции.

Предыдущий тур сложился для команды успешно. «Родина» сумела одолеть ульяновскую «Волгу» (2:1).

Вот только с атакой имеются проблемы. В 17 матчах игроки команды отличились всего лишь 14 раз.

Правда, в октябре «Родина» заметно прибавила. Причем это касается не только результатов, а и уровня игры.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Родины» — за 8.90.

«Алания» частенько ошибается в обороне.

«Родина» в последних матчах выглядела симпатично .

Гости способны оказать достойное сопротивление лидеру. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.