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    «Алания» забьет и пропустит

    «Алания» — «Родина». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Первая лига, 13 ноября 2022 года

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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2022 года
    Алания
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    •  Алания 17:00 Родина Родина
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    «Алания»

    «Барсы» несутся в элиту, но пока не могут серьезно оторваться от многочисленных конкурентов. Гандикап от идущей следом «Балтики» составляет всего 3 очка.

    Вот и минувший тур не принес владикавказцам положительных эмоций. Команда уступила «Балтике» (2:1).

    «Алания» традиционно мощно атакует. Правда, средняя результативность, как для «барсов», скромная — 2 гола за матч.

    Прогнозы на ФНЛ

    Поражение от «балтийцев» наверняка раззадорит «Аланию». Так что в этом матче ждем от нее быстрой реабилитации!

    «Родина»

    Эта команда сложновато обвыкается в первой лиге. Правда, зону вылета «Родина» уже покинула, обосновавшись на 14 позиции.

    Предыдущий тур сложился для команды успешно. «Родина» сумела одолеть ульяновскую «Волгу» (2:1).

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    • Вот только с атакой имеются проблемы. В 17 матчах игроки команды отличились всего лишь 14 раз.

    Правда, в октябре «Родина» заметно прибавила. Причем это касается не только результатов, а и уровня игры.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Родины» — за 8.90.

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    «Алания» частенько ошибается в обороне.

    «Родина» в последних матчах выглядела симпатично.

    Гости способны оказать достойное сопротивление лидеру. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    «Алания» — «Родина»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» забьет и пропустит
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