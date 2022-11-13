«Алания»
«Барсы» несутся в элиту, но пока не могут серьезно оторваться от многочисленных конкурентов. Гандикап от идущей следом «Балтики» составляет всего 3 очка.
Вот и минувший тур не принес владикавказцам положительных эмоций. Команда уступила «Балтике» (2:1).
«Алания» традиционно мощно атакует. Правда, средняя результативность, как для «барсов», скромная — 2 гола за матч.
Поражение от «балтийцев» наверняка раззадорит «Аланию». Так что в этом матче ждем от нее быстрой реабилитации!
«Родина»
Эта команда сложновато обвыкается в первой лиге. Правда, зону вылета «Родина» уже покинула, обосновавшись на 14 позиции.
Предыдущий тур сложился для команды успешно. «Родина» сумела одолеть ульяновскую «Волгу» (2:1).
Вот только с атакой имеются проблемы. В 17 матчах игроки команды отличились всего лишь 14 раз.
Правда, в октябре «Родина» заметно прибавила. Причем это касается не только результатов, а и уровня игры.
Прогноз и ставка
На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Родины» — за 8.90.
«Алания» частенько ошибается в обороне.
«Родина»
Гости способны оказать достойное сопротивление лидеру. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.