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    Поквитается ли «Ахмат» с нижегородцами за поражение в первом круге?

    «Пари НН» — «Ахмат». Ставка (к. 2.08) и прогноз на чемпионат России по футболу, 11 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ахмат»
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    «Пари НН»
    В пятницу, 11 ноября, «Пари Нижний Новгород» примет «Ахмат» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч на арене «Нижний Новгород» начнется в 19:00 (мск). «Пари НН» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Ноября 2022 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Пари Нижний Новгород»

    В начале октября в чемпионате России «Пари НН» на выезде разошелся миром с «Торпедо» (0:0), а на своем поле крупно проиграл «Зениту» — 0:3.

    Затем подопечные Михаила Галактионова дважды сыграли с «Краснодаром»: сначала победили дома со счетом 1:0 в 4-м туре Кубка России, а потом в рамках РПЛ проиграли дома же со счетом 0:2.

    В последних матчах нижегородцы проиграли на выезде «Крыльям Советов» (1:2), а потом в Москве неожиданно взяли верх над ЦСКА со счетом 1:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 16 очками после 16 туров «Пари НН» идет на 12-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 19-27, Тимур Сулейманов забил 6 мячей.

    «Ахмат»

    В начале октября грозненский клуб в РПЛ на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2), а выезд в Краснодар завершил победой со счетом 3:2.

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    • Затем подопечные Сергея Ташуева снова уступили «Оренбургу» (2:4), но уже в Кубке, а в матче РПЛ дома победили «Торпедо» (1:0).

    В последних матчах чеченский клуб дома проиграл «Ростову» (1:2), а потом в Петербурге сенсационно справился с «Зенитом», победив со счетом 2:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 16 туров РПЛ «Ахмат» с 26 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 25-24, Мохамед Конате забил 7 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Ахмата» — 2.49.

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    В прошлом сезоне «Пари НН» проиграл дома 0:1, а на выезде 1:3. В первом круге этого сезона «Ахмат» на своем поле уступил «Пари НН» со счетом 1:3.

    Прогноз: «Ахмат» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют " за 1.66 и ТБ 2,5 за 1.84.

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    «Пари НН» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.11.2022. Прогнозы на футбол. Поквитается ли «Ахмат» с нижегородцами за поражение в первом круге?
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