В пятницу, 11 ноября, «Пари Нижний Новгород» примет «Ахмат» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч на арене «Нижний Новгород» начнется в 19:00 (мск). «Пари НН» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Нижний Новгород»

В начале октября в чемпионате России «Пари НН» на выезде разошелся миром с «Торпедо» (0:0), а на своем поле крупно проиграл «Зениту» — 0:3.

Затем подопечные Михаила Галактионова дважды сыграли с «Краснодаром»: сначала победили дома со счетом 1:0 в 4-м туре Кубка России, а потом в рамках РПЛ проиграли дома же со счетом 0:2.

В последних матчах нижегородцы проиграли на выезде «Крыльям Советов» (1:2), а потом в Москве неожиданно взяли верх над ЦСКА со счетом 1:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 16 очками после 16 туров «Пари НН» идет на 12-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 19-27, Тимур Сулейманов забил 6 мячей.

«Ахмат»

В начале октября грозненский клуб в РПЛ на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2), а выезд в Краснодар завершил победой со счетом 3:2.

Затем подопечные Сергея Ташуева снова уступили «Оренбургу» (2:4), но уже в Кубке, а в матче РПЛ дома победили «Торпедо» (1:0).

В последних матчах чеченский клуб дома проиграл «Ростову» (1:2), а потом в Петербурге сенсационно справился с «Зенитом», победив со счетом 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

После 16 туров РПЛ «Ахмат» с 26 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 25-24, Мохамед Конате забил 7 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Ахмата» — 2.49.

В прошлом сезоне «Пари НН» проиграл дома 0:1, а на выезде 1:3. В первом круге этого сезона «Ахмат» на своем поле уступил «Пари НН» со счетом 1:3.

Прогноз: «Ахмат» не проиграет верховой матч .