«Неа Саламина» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках 11-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. «Неа Саламина» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Неа Саламина»

Эта команда проводит не столь удачный сезон. Сейчас она находится на 8 строчке турнирной таблицы.

В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Неа Саламина» уступила «Анортосису» (2:1).

Правда, это поражение стало для «Неа Саламины» третьим к ряду. Да и забивает команда с натугой: 8 голов в 10 встречах.

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Матчи с «Арисом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно два при одной коллизии.

«Арис» Лимассол

«Арис» Лимассол сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице. Причем команда Александра Кокорина вполне может побороться за чемпионство.

Минувший тур команда вновь провела неудачно. Дома «Арис» Лимассол не смог переиграть «Омонию» (1:1).

Отставание от лидера «Пафоса» составляет 4 очка. А вот Кокорин, похоже, вновь заново обретает себя: в его активе уже 4 забитых мяча в чемпионате Кипра.

«Арис» Лимассол наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Ждем голов от Кокорина?!

Прогноз и ставка

На победу «Ариса» Лимассол в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Неа Саламины» — за 4.68.

«Неа Саламина» имеет проблемы с реализацией.

«Арис» Лимассол весьма бодро выглядит в атаке .

Гости намерены забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Ариса» Лимассол в 1 тайме с коэффициентом 2.28.