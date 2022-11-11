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    Команда Кокорина сразу понесется в атаку

    «Неа Саламина» — «Арис» Лимассол. Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Кипра, 11 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин
    Прогноз и ставки на «Неа Саламина» — «Арис» Лимассол
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    Александр Кокорин
    «Неа Саламина» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках 11-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. «Неа Саламина» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Неа Саламина»

    Эта команда проводит не столь удачный сезон. Сейчас она находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Неа Саламина» уступила «Анортосису» (2:1).

    Правда, это поражение стало для «Неа Саламины» третьим к ряду. Да и забивает команда с натугой: 8 голов в 10 встречах.

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    Матчи с «Арисом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно два при одной коллизии.

    «Арис» Лимассол

    «Арис» Лимассол сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице. Причем команда Александра Кокорина вполне может побороться за чемпионство.

    Минувший тур команда вновь провела неудачно. Дома «Арис» Лимассол не смог переиграть «Омонию» (1:1).

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    • Отставание от лидера «Пафоса» составляет 4 очка. А вот Кокорин, похоже, вновь заново обретает себя: в его активе уже 4 забитых мяча в чемпионате Кипра.

    «Арис» Лимассол наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Ждем голов от Кокорина?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Ариса» Лимассол в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Неа Саламины» — за 4.68.

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    «Неа Саламина» имеет проблемы с реализацией.

    «Арис» Лимассол весьма бодро выглядит в атаке.

    Гости намерены забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Ариса» Лимассол в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

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    «Неа Саламина» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 11.11.2022. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина сразу понесется в атаку
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