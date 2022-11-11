«Неа Саламина»
Эта команда проводит не столь удачный сезон. Сейчас она находится на 8 строчке турнирной таблицы.
В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Неа Саламина» уступила «Анортосису» (2:1).
Правда, это поражение стало для «Неа Саламины» третьим к ряду. Да и забивает команда с натугой: 8 голов в 10 встречах.
Матчи с «Арисом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно два при одной коллизии.
«Арис» Лимассол
«Арис» Лимассол сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице. Причем команда Александра Кокорина вполне может побороться за чемпионство.
Минувший тур команда вновь провела неудачно. Дома «Арис» Лимассол не смог переиграть «Омонию» (1:1).
Отставание от лидера «Пафоса» составляет 4 очка. А вот Кокорин, похоже, вновь заново обретает себя: в его активе уже 4 забитых мяча в чемпионате Кипра.
«Арис» Лимассол наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Ждем голов от Кокорина?!
Прогноз и ставка
На победу «Ариса» Лимассол в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Неа Саламины» — за 4.68.
«Неа Саламина» имеет проблемы с реализацией.
«Арис» Лимассол
Гости намерены забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Ариса» Лимассол в 1 тайме с коэффициентом 2.28.