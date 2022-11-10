«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 21:00 мск. «Райо Вальекано» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 8 место в турнирной таблице. Правда, команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично.

В предыдущем туре команда сотворила сенсацию. «Райо Вальекано» сумел одолеть «Реал» (3:2).

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Сельта 1X2Новым игрокам 2.153.253.60Фрибет$40

Победная серия команды составляет уже три матча. Наверняка скромный клуб планирует продолжить свой подъем.

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Матчи с «Сельтой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Райо Вальекано» добыл две победы при одной коллизии.

«Сельта»

Эта команда привычно не хватает с неба звезд. Вот и в нынешнем сезоне клуб из Виго болтается внизу таблицы.

Оборона «Сельты» — форменный проходной двор. Команда в среднем пропускает два гола за матч.

Минувший тур для «Сельты» получился неудачным. Дома команда уступила «Осасуне» (1:2).

Даже усилий опытного Яго Аспаса маловато. Форвард забил уже 7 мячей в Примере, и явно постарается помочь своей команде подняться из опасной зоны.

Прогноз и ставка

На победу «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Сельты» — за 3.50.

«Райо Вальекано» выдает блестящий отрезок . «Сельта» имеет заметные проблемы в обороне.

Хозяева постараются продлить свой победный сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.20.