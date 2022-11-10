«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает 8 место в турнирной таблице. Правда, команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично.
В предыдущем туре команда сотворила сенсацию. «Райо Вальекано» сумел одолеть «Реал» (3:2).
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Сельта
Победная серия команды составляет уже три матча. Наверняка скромный клуб планирует продолжить свой подъем.
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Матчи с «Сельтой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Райо Вальекано» добыл две победы при одной коллизии.
«Сельта»
Эта команда привычно не хватает с неба звезд. Вот и в нынешнем сезоне клуб из Виго болтается внизу таблицы.
Оборона «Сельты» — форменный проходной двор. Команда в среднем пропускает два гола за матч.
Минувший тур для «Сельты» получился неудачным. Дома команда уступила «Осасуне» (1:2).
Даже усилий опытного Яго Аспаса маловато. Форвард забил уже 7 мячей в Примере, и явно постарается помочь своей команде подняться из опасной зоны.
Прогноз и ставка
На победу «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Сельты» — за 3.50.
«Райо Вальекано»
Хозяева постараются продлить свой победный сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.20.