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    «Райо Вальекано» снова победит

    «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 10 ноября 2022 года

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    Радамель Фалькао
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 21:00 мск. «Райо Вальекано» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Ноября 2022 года

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» занимает 8 место в турнирной таблице. Правда, команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично.

    В предыдущем туре команда сотворила сенсацию. «Райо Вальекано» сумел одолеть «Реал» (3:2).

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Сельта

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    Победная серия команды составляет уже три матча. Наверняка скромный клуб планирует продолжить свой подъем.

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    Матчи с «Сельтой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Райо Вальекано» добыл две победы при одной коллизии.

    «Сельта»

    Эта команда привычно не хватает с неба звезд. Вот и в нынешнем сезоне клуб из Виго болтается внизу таблицы.

    Оборона «Сельты» — форменный проходной двор. Команда в среднем пропускает два гола за матч.

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    • Минувший тур для «Сельты» получился неудачным. Дома команда уступила «Осасуне» (1:2).

    Даже усилий опытного Яго Аспаса маловато. Форвард забил уже 7 мячей в Примере, и явно постарается помочь своей команде подняться из опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    На победу «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Сельты» — за 3.50.

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    «Райо Вальекано» выдает блестящий отрезок. «Сельта» имеет заметные проблемы в обороне.

    Хозяева постараются продлить свой победный сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.20.

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    «Райо Вальекано» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.11.2022. Прогнозы на футбол. «Райо Вальекано» снова победит
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