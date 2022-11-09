«Верес» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 16:00 мск. «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верес»

«Верес» в нынешнем сезоне смотрится довольно выгодно. Команда Юрия Вирта нестабильна, но может выдать отдельный сильный поединок.

В предыдущем туре команда добыла три очка. Ровенчане просто таки деклассировали «Металлист 1925» (1:4).

Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице УПЛ. Правда, атака явно не радует: всего 15 забитых голов в 11 матчах.

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Матчи с «горняками» для команды исторически проходят неудачно. Еще ни разу «Верес» не отбирал очки у дончан.

«Шахтер» Донецк

«Горняки» вылетели из Лиги чемпионов, но продолжат евровесну в Лиге Европы. Правда, поражение от «РБ Лейпцига» (0:4) вышло уж очень болезненным.

Зато минувший тур УПЛ стал для команды успешным. Команда Игоря Йовичевича разделала под орех «Ингулец» (3:0).

«Шахтер» Донецк пока не проигрывал в чемпионате. Да и Йовичевич в минувшем туре дал отдохнуть некоторым лидерам.

Наверняка «горняки» будут активно идти вперед с первых минут встречи. Быстрый гол может фактически закрыть игру.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Вереса» — за 9.70.

«Верес» крайнем нестабилен.

«Шахтер» Донецк имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей .

Имеющегося запаса прочности должно хватить дончанам для уверенной виктории. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 3.15.