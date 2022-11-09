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    «Горняки» сметут «Верес» после перерыва

    «Верес» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 3.15) на футбол, УПЛ, 9 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Шахтер» Донецк
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    Лассина Траоре
    «Верес» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 16:00 мск. «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 09 Ноября 2022 года
    Верес
  • Ровно
    •  Верес 16:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •

    «Верес»

    «Верес» в нынешнем сезоне смотрится довольно выгодно. Команда Юрия Вирта нестабильна, но может выдать отдельный сильный поединок.

    В предыдущем туре команда добыла три очка. Ровенчане просто таки деклассировали «Металлист 1925» (1:4).

    Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице УПЛ. Правда, атака явно не радует: всего 15 забитых голов в 11 матчах.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «горняками» для команды исторически проходят неудачно. Еще ни разу «Верес» не отбирал очки у дончан.

    «Шахтер» Донецк

    «Горняки» вылетели из Лиги чемпионов, но продолжат евровесну в Лиге Европы. Правда, поражение от «РБ Лейпцига» (0:4) вышло уж очень болезненным.

    Зато минувший тур УПЛ стал для команды успешным. Команда Игоря Йовичевича разделала под орех «Ингулец» (3:0).

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    • «Шахтер» Донецк пока не проигрывал в чемпионате. Да и Йовичевич в минувшем туре дал отдохнуть некоторым лидерам.

    Наверняка «горняки» будут активно идти вперед с первых минут встречи. Быстрый гол может фактически закрыть игру.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Вереса» — за 9.70.

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    «Верес» крайнем нестабилен.

    «Шахтер» Донецк имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    Имеющегося запаса прочности должно хватить дончанам для уверенной виктории. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 3.15.

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    «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. «Горняки» сметут «Верес» после перерыва
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