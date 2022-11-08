«Бавария»
«Бавария» в нынешнем сезоне выглядит не столь грозно. В Бундеслиге мюнхенцы растеряли уже немало очков.
В предыдущем туре команда добыла три пункта. «Бавария» на выезде с трудом разделалась с «Гертой» (2:3).
Коэффициенты матча Бавария — Вердер
Правда, «Бавария» знатно пофеерила в своей группе Лиги чемпионов. Все шесть матчей команда завершила победами.
Матчи с бременцами для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла четыре при одном паритете.
«Вердер»
Вернувшиеся в элиту бременцы проводят прекрасный сезон. Им предрекали борьбу за выживание, а «Вердер» сейчас седьмой!
Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда нанесла поражение аутсайдеру «Шальке» (2:1).
Правда, проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись. В 13 поединках «бременские музыканты» пропустили 19 мячей.
Зато атака «Вердера» действует достаточно результативно. Команда настреляла 23 мяча, 10 из которых забил Никлас Фуллкруг.
Прогноз и ставка
На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 8.90, а победу «Вердера» — за 15.00.
«Бавария»
Мощная атака мюнхенцев обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.16.