«Бавария» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 22:30 мск. «Бавария» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в нынешнем сезоне выглядит не столь грозно. В Бундеслиге мюнхенцы растеряли уже немало очков.

В предыдущем туре команда добыла три пункта. «Бавария» на выезде с трудом разделалась с «Гертой» (2:3).

Коэффициенты матча Бавария — Вердер 1X2Новым игрокам 1.187.7013.00Фрибет$40

Правда, «Бавария» знатно пофеерила в своей группе Лиги чемпионов. Все шесть матчей команда завершила победами.

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Матчи с бременцами для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла четыре при одном паритете.

«Вердер»

Вернувшиеся в элиту бременцы проводят прекрасный сезон. Им предрекали борьбу за выживание, а «Вердер» сейчас седьмой!

Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда нанесла поражение аутсайдеру «Шальке» (2:1).

Правда, проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись. В 13 поединках «бременские музыканты» пропустили 19 мячей.

Зато атака «Вердера» действует достаточно результативно. Команда настреляла 23 мяча, 10 из которых забил Никлас Фуллкруг.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 8.90, а победу «Вердера» — за 15.00.

«Бавария» более не намерена раздаривать очки . «Вердер» испытывает сложности с надежностью тылов.

Мощная атака мюнхенцев обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.16.