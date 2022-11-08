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    «Бавария» учинит разгром бременцам

    «Бавария» — «Вердер». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Бундеслига, 8 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Вердер»
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    Эрик Шупо-Мотинг
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 22:30 мск. «Бавария» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Ноября 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Бавария»

    «Бавария» в нынешнем сезоне выглядит не столь грозно. В Бундеслиге мюнхенцы растеряли уже немало очков.

    В предыдущем туре команда добыла три пункта. «Бавария» на выезде с трудом разделалась с «Гертой» (2:3).

    Коэффициенты матча Бавария — Вердер

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    Правда, «Бавария» знатно пофеерила в своей группе Лиги чемпионов. Все шесть матчей команда завершила победами.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи с бременцами для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла четыре при одном паритете.

    «Вердер»

    Вернувшиеся в элиту бременцы проводят прекрасный сезон. Им предрекали борьбу за выживание, а «Вердер» сейчас седьмой!

    Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда нанесла поражение аутсайдеру «Шальке» (2:1).

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    • Правда, проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись. В 13 поединках «бременские музыканты» пропустили 19 мячей.

    Зато атака «Вердера» действует достаточно результативно. Команда настреляла 23 мяча, 10 из которых забил Никлас Фуллкруг.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 8.90, а победу «Вердера» — за 15.00.

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    «Бавария» более не намерена раздаривать очки. «Вердер» испытывает сложности с надежностью тылов.

    Мощная атака мюнхенцев обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Бавария» — «Вердер»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» учинит разгром бременцам
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