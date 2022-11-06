«Марсель»
«Марсель» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Мечта о чемпионском титуле пока что остается лишь мечтой. Ныне же команда занимает лишь 5 место в таблице.
В предыдущем туре команда потеряла очки. «Марсель» на выезде расписал мировую со «Страсбургом» (2:2).
Коэффициенты матча Марсель — Лион
Интересно, после того марсельцы еще и вылетели из еврокубков. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов команда уступила «Тоттенхэму» (1:2).
Матчи с «Лионом» для команды исторически проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Марсель» трижды уступил при двух паритетах.
«Лион»
«Ткачи» давненько не блещут результатами. Некогда гегемон французского футбола превратился в середняка Лиги 1.
Зато минувший тур также стал для команды успешным. Дома лионцы минимально переиграли «Лилль».
Эта виктория стала для «Лиона» второй к ряду. Да и атака команды в относительном порядке: 22 мяча в 13 матчах.
Отметим опытнейшего Александра Ляказетта. В активе форварда 8 забитых мячей в 13 встречах.
Прогноз и ставка
На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Лиона» — за 3.10.
«Марсель» уже три года не обыгрывал лионцев. «Лион»
Марсельцы уже месяц без побед, а значит, мотивация у команды будет запредельной. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.20.