«Марсель» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Мечта о чемпионском титуле пока что остается лишь мечтой. Ныне же команда занимает лишь 5 место в таблице.

В предыдущем туре команда потеряла очки. «Марсель» на выезде расписал мировую со «Страсбургом» (2:2).

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Интересно, после того марсельцы еще и вылетели из еврокубков. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов команда уступила «Тоттенхэму» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи с «Лионом» для команды исторически проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Марсель» трижды уступил при двух паритетах.

«Лион»

«Ткачи» давненько не блещут результатами. Некогда гегемон французского футбола превратился в середняка Лиги 1.

Зато минувший тур также стал для команды успешным. Дома лионцы минимально переиграли «Лилль».

Эта виктория стала для «Лиона» второй к ряду. Да и атака команды в относительном порядке: 22 мяча в 13 матчах.

Отметим опытнейшего Александра Ляказетта. В активе форварда 8 забитых мячей в 13 встречах.

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Лиона» — за 3.10.

«Марсель» уже три года не обыгрывал лионцев. «Лион» не особо стабилен в плане результатов .

Марсельцы уже месяц без побед, а значит, мотивация у команды будет запредельной. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.20.