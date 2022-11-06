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    «Марсель» наконец-то обыграет «ткачей»

    «Марсель» — «Лион». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лион»
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    Маттео Гендузи
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Ноября 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Лион Лион
  • Лион
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    «Марсель»

    «Марсель» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Мечта о чемпионском титуле пока что остается лишь мечтой. Ныне же команда занимает лишь 5 место в таблице.

    В предыдущем туре команда потеряла очки. «Марсель» на выезде расписал мировую со «Страсбургом» (2:2).

    Коэффициенты матча Марсель — Лион

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    Интересно, после того марсельцы еще и вылетели из еврокубков. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов команда уступила «Тоттенхэму» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Лионом» для команды исторически проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Марсель» трижды уступил при двух паритетах.

    «Лион»

    «Ткачи» давненько не блещут результатами. Некогда гегемон французского футбола превратился в середняка Лиги 1.

    Зато минувший тур также стал для команды успешным. Дома лионцы минимально переиграли «Лилль».

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    • Эта виктория стала для «Лиона» второй к ряду. Да и атака команды в относительном порядке: 22 мяча в 13 матчах.

    Отметим опытнейшего Александра Ляказетта. В активе форварда 8 забитых мячей в 13 встречах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Лиона» — за 3.10.

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    «Марсель» уже три года не обыгрывал лионцев. «Лион» не особо стабилен в плане результатов.

    Марсельцы уже месяц без побед, а значит, мотивация у команды будет запредельной. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.20.

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    «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» наконец-то обыграет «ткачей»
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