«Герта» сыграет на своем поле против «Баварии» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Старая Дама» находится на 14-й строчке, набрав в 12-ти матчах 11 очков. Расстояние до зоны вылета — 4 очка.

«Герта» потерпела лишь два поражения в восьми предыдущих матчах. При этом в четырех на этом отрезке берлинский клуб сыграл вничью.

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Вместе с тем, коллектив одержал только одну победу в пяти последних поединках во всех турнирах при двух поражениях.

Все прогнозы на Бундеслигу

На прошлой неделе команда Сандро Шварца потерпела поражение от «Вердера» (0:1) на выезде.

«Бавария»

«Бавария» занимает второе место в таблице Бундеслиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрала 25 очков.

Среди недели «Бавария» одержала свою шестую победу из шести в групповом раунде Лиги чемпионов, обыграв дома «Интер» (2:0).

Победная серия «Баварии» составляет уже семь матчей. На этом отрезке команда Юлиана Нагельсманна забила 27 мячей. Именно так выглядит настоящая «Бавария».

В общем, «ротен» отлично отреагировали на критику после нескольких неудачных матчей в сентябре, когда в какой-то момент начали писать даже о возможной смене главного тренера.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех хозяев поля оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 1,95.