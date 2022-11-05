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    Остановит ли «Герта» «Баварию»?

    «Герта» — «Бавария». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Германии 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Бавария»
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    «Бавария» выиграла семь последних матчей
    «Герта» сыграет на своем поле против «Баварии» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Ноября 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 17:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Герта»

    «Старая Дама» находится на 14-й строчке, набрав в 12-ти матчах 11 очков. Расстояние до зоны вылета — 4 очка.

    «Герта» потерпела лишь два поражения в восьми предыдущих матчах. При этом в четырех на этом отрезке берлинский клуб сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Герта — Бавария

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    Вместе с тем, коллектив одержал только одну победу в пяти последних поединках во всех турнирах при двух поражениях.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На прошлой неделе команда Сандро Шварца потерпела поражение от «Вердера» (0:1) на выезде.

    «Бавария»

    «Бавария» занимает второе место в таблице Бундеслиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрала 25 очков.

    Среди недели «Бавария» одержала свою шестую победу из шести в групповом раунде Лиги чемпионов, обыграв дома «Интер» (2:0).

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    • Победная серия «Баварии» составляет уже семь матчей. На этом отрезке команда Юлиана Нагельсманна забила 27 мячей. Именно так выглядит настоящая «Бавария».

    В общем, «ротен» отлично отреагировали на критику после нескольких неудачных матчей в сентябре, когда в какой-то момент начали писать даже о возможной смене главного тренера.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех хозяев поля оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 1,95.

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    «Герта» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Герта» «Баварию»?
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