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    Поднимется ли «Дортмунд» с 4 места?

    «Боруссия» Д — «Бохум». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Германии 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бохум»
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    «Дортмунд» занимает 4 место
    «Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Д — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Ноября 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 17:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундцы довольно нестабильны, хоть и находятся на 4 месте. Команда нередко чередует успешные поединки с блеклыми.

    Правда, с атакой у «Боруссии» Д имеются проблемы. В 12 турах игроки команды настреляли всего 20 мячей. Во всех турнирах она ни разу не проиграла в пяти поединках.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Бохум

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    Минувший тур принес команде успех. «Шмели» на выезде набрали сверхважные три очка против «Айнтрахта» — 2:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На этой неделе клуб позволил себе немного перевести дух по ходу напряженного графика, сыграв вничью с «Копенгагеном» (1:1) в уже ничего не значащем с турнирной точки зрения матче Лиги чемпионов.

    «Бохум»

    «Бохум» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги после 12 сыгранных матчей, в которых набрал 7 очков.

    На данный момент пока рано говорить о том, что «Бохум» находится в безнадежной ситуации, но, если в ближайшее время мало что изменится, тогда избежать вылета во второй дивизион будет крайне сложно.

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    • Команда Томаса Леча проиграла девять из 12 предыдущих матчей, пропустив при этом уже 32 мяча. То есть в среднем она получает в свои ворота почти по три гола.

    Но также стоит отметить, что в трех предыдущих матчах на «Бохум» выиграл дважды. Помимо победы над «Унион Берлином» (2:1) в Бундеслиге он также переиграл «Эльверсберг» (1:0) в Кубке Германии.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.

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    «Боруссия» Д — «Бохум»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Дортмунд» с 4 места?
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