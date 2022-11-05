«Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Д — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундцы довольно нестабильны, хоть и находятся на 4 месте. Команда нередко чередует успешные поединки с блеклыми.

Правда, с атакой у «Боруссии» Д имеются проблемы. В 12 турах игроки команды настреляли всего 20 мячей. Во всех турнирах она ни разу не проиграла в пяти поединках.

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Минувший тур принес команде успех. «Шмели» на выезде набрали сверхважные три очка против «Айнтрахта» — 2:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

На этой неделе клуб позволил себе немного перевести дух по ходу напряженного графика, сыграв вничью с «Копенгагеном» (1:1) в уже ничего не значащем с турнирной точки зрения матче Лиги чемпионов.

«Бохум»

«Бохум» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги после 12 сыгранных матчей, в которых набрал 7 очков.

На данный момент пока рано говорить о том, что «Бохум» находится в безнадежной ситуации, но, если в ближайшее время мало что изменится, тогда избежать вылета во второй дивизион будет крайне сложно.

Команда Томаса Леча проиграла девять из 12 предыдущих матчей, пропустив при этом уже 32 мяча. То есть в среднем она получает в свои ворота почти по три гола.

Но также стоит отметить, что в трех предыдущих матчах на «Бохум» выиграл дважды. Помимо победы над «Унион Берлином» (2:1) в Бундеслиге он также переиграл «Эльверсберг» (1:0) в Кубке Германии.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.