«Айнтрахт» сыграет на выезде с «Аугсбургом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

«Аугсбург» ни разу не выигрывал в четырех предыдущих матчах. Правда, на этом отрезке у команды Энрико Масена были две домашние ничьи — с «Вольфсбургом» и «Лейпцигом».

Коэффициенты матча Аугсбург — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 4.404.051.75Фрибет$40

Главным же достижением «Аугсбурга» в текущем сезоне остается домашняя победа над «Баварией» — 1:0.

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При этом на своем поле «Аугсбург» проиграл половину матчей — три из шести.

«Аугсбург» пропустил 11 мячей в пяти предыдущих матчах.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 12-ти турах 20 очков.

«Айнтрахт» ударно провел первую половину недели. Благодаря выездной победе над лиссабонским «Спортингом» клуб из Франкфурта вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

За несколько дней до этого команда Оливера Гласнера уступила на своем поле дортмундской «Боруссии» (1:2). Но несмотря на это можно сказать, что «Айнтрахт» сейчас в порядке — в шести недавних матчах у него пять побед.

И еще один важный факт в контексте предстоящей встречи с «Аугсбургом»: «Айнтрахт» выиграл три из четырех предыдущих матчей в гостях в рамках Бундеслиги.

Прогноз и ставка

На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Айнтрахта» — за 2.17.

В прошлом сезоне «Айнтрахт» ни разу не выиграл у «Аугсбурга» — оба матча завершились вничью.

И вполне вероятно, что «Аугсбургу» снова удастся отобрать очки у действующего победителя Лиги Европы. Все-таки «Айнтрахт» прилично выложился в Лиссабоне. Хватит ли сил на игру с хорошо подготовленным соперником? Не факт.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.