ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииВ ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии» Лионель МессиGOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире Поль ПогбаЗа бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар
  • 01:17
    • Пике объявил о завершении карьеры игрока
  • 00:58
    • «Арсенал» победил «Цюрих» и выиграл группу А
  • 22:41
    • «МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», «Шериф» вышел в стыки Лиги конференций
  • 01:33
    • Источник: Пике уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на Лапорту
  • 00:58
    • «Рома» обыграла «Лудогорец» и вышла в плей-офф Лиги Европы
  • 22:56
    • «Монако» обыграл «Црвену Звезду» и пробился в плей-офф Лиги Европы
  • 22:47
    • «Фейенорд» и «Мидтьюлланд» вышли в плей-офф ЛЕ, «Лацио» вылетел в стыки ЛК
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» и «Аугсбург» снова сыграют вничью?

    «Аугсбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Германии 5 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Аугсбург Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айнтрахт» выиграл три из четырех предыдущих матчей в гостях в рамках Бундеслиги
    «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Аугсбургом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Ноября 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

    «Аугсбург» ни разу не выигрывал в четырех предыдущих матчах. Правда, на этом отрезке у команды Энрико Масена были две домашние ничьи — с «Вольфсбургом» и «Лейпцигом».

    Коэффициенты матча Аугсбург — Айнтрахт Ф

    1X2Новым игрокам
  • 4.404.051.75Фрибет$40
    •

    Главным же достижением «Аугсбурга» в текущем сезоне остается домашняя победа над «Баварией» — 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    При этом на своем поле «Аугсбург» проиграл половину матчей — три из шести.

    «Аугсбург» пропустил 11 мячей в пяти предыдущих матчах.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 12-ти турах 20 очков.

    «Айнтрахт» ударно провел первую половину недели. Благодаря выездной победе над лиссабонским «Спортингом» клуб из Франкфурта вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

  • Всего за год «Ньюкасл» превратился из аутсайдера АПЛ в команду топ-4. Но дело не только в нефтедолларах
  • В английской Премьер-лиге появилась новая сила
  • 31/10/2022

    • За несколько дней до этого команда Оливера Гласнера уступила на своем поле дортмундской «Боруссии» (1:2). Но несмотря на это можно сказать, что «Айнтрахт» сейчас в порядке — в шести недавних матчах у него пять побед.

    И еще один важный факт в контексте предстоящей встречи с «Аугсбургом»: «Айнтрахт» выиграл три из четырех предыдущих матчей в гостях в рамках Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Айнтрахта» — за 2.17.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне «Айнтрахт» ни разу не выиграл у «Аугсбурга» — оба матча завершились вничью.

    И вполне вероятно, что «Аугсбургу» снова удастся отобрать очки у действующего победителя Лиги Европы. Все-таки «Айнтрахт» прилично выложился в Лиссабоне. Хватит ли сил на игру с хорошо подготовленным соперником? Не факт.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Колорадо — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алавес — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.99
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Труа — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Катар — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аугсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» и «Аугсбург» снова сыграют вничью?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры