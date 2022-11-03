«Партизан»
«Партизан» находится на втором месте в турнирной таблице группы. Разумеется, сербам нужно побеждать.
Правда, команда имеет проблемы с надежностью тылов. В пяти матчах сербы пропустили 6 мячей.
Коэффициенты матча Партизан — Словацко
В своем предыдущем поединке «Партизан» добыл три очка. Белградцы переиграли «Раднички» из Ниша (4:0).
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«Партизан» наверняка будет активно идти вперед. Терять очки на ровном месте команда не имеет морального права.
«Словацко»
Эта команда замыкает турнирную таблицу в своем квартете. Интересно, что чехи забивают исправно: 7 голов в 5 матчах.
«Словацко» уже лишен турнирной мотивации. Да и оборона частенько дает сбои: 10 пропущенных голов.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Словацко» дома минимально уступил «Кельну».
Интересно, что до того команда выиграла два матча к ряду. Между тем, в Белграде гостям будет непросто.
Прогноз и ставка
На победу «Партизана» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Словацко» — за 5.45.
«Партизан» наверняка будет
Сербы наверняка сразу проявят атакующую активность. Наши прогноз и ставка — Победа «Партизана» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.